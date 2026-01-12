性行為後膀胱炎反覆發作？醫：事後15分鐘內排尿可預防

蜜月性膀胱炎並非僅發生在蜜月期，醫學上稱為性行為後泌尿道感染。泌尿科呂謹亨醫師指出，女性尿道較短約4公分，性行為時的機械性摩擦容易將細菌推入尿道，進而引發膀胱發炎。

呂謹亨表示，飲水與排尿策略是預防關鍵，機械性沖刷是預防細菌定殖最直接的方式。他建議性行為前喝一杯水約200至300cc，確保結束後有足夠的尿量，性行為結束後15至20分鐘內排尿是黃金準則，這能將剛被推入尿道口的細菌沖刷出來，防止其上行至膀胱。

關於潤滑的重要性，呂謹亨指出，乾燥會導致尿道口周圍的微小擦傷，這些傷口是細菌的溫床。他建議務必使用足量的水性潤滑液，減少摩擦帶來的黏膜受損。

在營養補充方面，呂謹亨說明蔓越莓含有A型原花青素，能改變細菌結構，使其不易黏附在膀胱壁上。根據研究，每日攝取36毫克以上的A型原花青素才具有統計學上的預防意義。呂謹亨醫師提醒，市售含糖蔓越莓汁通常濃度不足且糖分過高，糖分反會滋養細菌，建議選擇標示清楚A型原花青素含量的高濃度萃取錠劑或膠囊。

呂謹亨表示，D-甘露糖是一種單醣，結構與膀胱上皮受體相似。當尿液中充滿D-甘露糖，細菌會優先與其結合，隨後便隨著尿液排出體外。針對反覆感染者，文獻建議每日2公克或於性行為前後補充。

呂謹亨指出，使用含有殺精劑的保險套或避孕凝膠，是泌尿道感染的重大風險因子。殺精劑會殺死陰道內的益菌，導致陰道pH值上升，讓大腸桿菌更容易孳生並轉移至尿道。他建議經常感染者停用含殺精劑的產品，改用一般保險套或其他避孕方式。

呂謹亨表示，若上述方法皆無效，且感染頻率極高，可諮詢泌尿科醫師進行預防性投藥。醫師可開立單一劑量的低劑量抗生素，在性行為後服用一劑，這在醫學指引上是高度推薦的治療方式。

