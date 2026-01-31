性醜聞擴大！比爾蓋茲遭控與俄女有染 內幕曝光

（記者周德瑄／綜合報導）美國司法部30日公開與性犯罪者艾普斯坦相關的300萬頁調查文件，內容驚傳微軟創辦人比爾蓋茲曾因與俄羅斯女孩發生性關係染上性病，甚至向艾普斯坦索取抗生素要偷偷給妻子梅琳達服用。對此蓋茲發言人嚴正反擊，強調指控內容完全不實且絕對荒謬，認為這只是艾普斯坦想勒索蓋茲未果後，憤而採取的誹謗與設局手段，企圖抹黑蓋茲的公眾聲譽。

根據金融時報與紐約郵報報導，這批大規模解封的文件包含多封艾普斯坦在2013年草擬的電子郵件，內容詳細描述他如何介入比爾蓋茲與梅琳達的婚姻糾紛。艾普斯坦在信中宣稱，蓋茲曾多次要求他協助處理道德與倫理上站不住腳的行為，包括提供藥物處理性病後果、安排與已婚女性幽會，甚至請求艾普斯坦協助刪除涉及染病的關鍵郵件，以免影響兩人共同創立的慈善事業與數十億美元捐贈計畫。

文件內容進一步披露，艾普斯坦對蓋茲結束雙方往來感到極度不滿，信中充滿威脅語氣，提及蓋茲曾含淚懇求隱瞞病情。不過，蓋茲方面始終堅稱兩人並無私交，先前華爾街日報也曾爆料艾普斯坦曾以揭露蓋茲與俄羅斯橋牌選手的私情作為威脅。這次司法部公布的檔案數量驚人，除了蓋茲之外，文件中也提及馬斯克在2012年曾與艾普斯坦討論私人島嶼派對細節，以及現任商務部長盧特尼克等人曾計畫登島。

司法部副部長布蘭希在記者會中表示，這批資料包含超過2000段影片與18萬張圖片，大多從艾普斯坦的設備扣押而來。雖然文件中揭露許多權貴人物與艾普斯坦的聯繫，但多數內容為艾普斯坦單方面的草稿或描述，尚未經過司法認定。目前各界仍持續分析這350萬頁文件，試圖從中釐清這位已故富豪與全球政商名流之間錯綜複雜的真實關係。

