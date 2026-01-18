性需求不分年齡！高齡愛滋防治不漏接 防晚期診斷風險

img src=https://healthmedia.com.tw/upload/2026_01_18_0820052.jpeg style=width:100%;height:auto;br/p style=text-align:justify【NOW健康 辰蘊如／嘉義報導】近期中國大陸一名年逾8旬男性nbsp;因與僱用看護發生金錢交換性行為而感染HIV。然而，這並非單一個案，而是長期被忽視的高齡族群a href=https://healthmedia.com.tw/main_detail.php?id=68960 target=_blankstrong愛滋防治/strong/a問題。/p h2 style=text-align:justifybr / span style=color:#006666strong感染人數速攀升 晚期發現是關鍵 /strong/span/h2 p style=text-align:justifybr / 事實上，老年族群感染後面臨雙重困境。研究發現，50歲以上a href=https://healthmedia.com.tw/main_detail.php?id=68886 target=_blankstrongHIV/strong/a感染者診斷時首次CD4淋巴細胞計數低於兩百個的比例超過60％，顯示多數老年感染者被發現時已處於免疫功能嚴重受損階段；加上老年人基礎免疫力較弱、常伴有慢性疾病，一旦感染HIV容易併發肺炎、抑鬱等症狀。/p p style=text-align:justifybr / 造成老年族群感染率上升的原因複雜。《中華流行病學雜誌》研究指出，老年男性感染者約為女性的3倍，因許多老年人因喪偶或情感需求未獲滿足而尋求婚外性行為，但安全套使用率極低。/p h2 style=text-align:justifybr / span style=color:#006666strong防護意識薄弱 性需求長期被忽視/strong/span/h2 p style=text-align:justifybr / 嘉義大林慈濟醫院感染科曾博萱醫師指出，保險套不僅具有避孕功能，更能有效預防性傳染疾病，年長者同樣需要正確且持續使用，切勿因年齡而掉以輕心。/p p style=text-align:justifybr / 此外，女性在更年期後生殖道上皮變薄、黏液分泌減少，a href=https://healthmedia.com.tw/main_detail.php?id=69256 target=_blankstrong性行為/strong/a時黏膜較容易受損，進而增加感染風險。HIV 感染後的臨床表現相當多元，並無特定症狀，部分患者往往因出現伺機性感染或相關癌症而接受檢查，或是因其他疾病就醫或例行體檢時，才意外發現感染。/p p style=text-align:justifybr / 預防HIV感染需要多方面的努力。曾博萱醫師建議，正確且全程使用保險套，仍是預防經性行為感染HIV最有效的方法，無論年齡皆應落實；若曾發生高風險性行為，應儘早（不超過72小時）尋求暴露後預防性投藥（PEP），並於三個月內依建議時程進行HIV檢測，必要時延長追蹤至六個月。/p h2 style=text-align:justifybr / span style=color:#006666strong高齡族群防治與診斷 仍有待補強/strong/span/h2 p style=text-align:justifybr / 近年台灣透過推動立即治療、暴露前與暴露後預防（PrEP/PEP）、匿名篩檢及母嬰防治等政策，已使愛滋病從致命疾病轉為可長期控制的慢性病。臺灣自2019年HIV新確診1748人降至2025年的881人，整體確診人數下降將近一半。/p p style=text-align:justifybr / 然而，在高齡族群的防治與晚期診斷方面，仍存在待補強的防疫缺口，期盼透過社區參與與通俗易懂的科普宣導，提升防護與檢測意識。唯有打破沉默，才能真正保護這個長期被忽視的族群。/p p style=text-align:justifybr / span style=color:#7f8c8d# 首圖來源／Freepik/span/p pbr / 更多NOW健康報導br / a href=https://healthmedia.com.tw/main_detail.php?id=69338 target=_blank▸老人跌倒非小事！僅僅低能量衝擊也會帶來脆弱性骨折 掌握治療與照護關鍵防二次骨折/abr / a href=https://healthmedia.com.tw/main_detail.php?id=69334 target=_blank▸手腳冰冷是猝死前兆？ 醫提醒「非典型」心肌梗塞警訊/a/p