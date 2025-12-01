性騷判刑丟工作！再爆分手多芬 孫生曝光原因：我不珍惜、祝妳幸福
網紅團體「反骨男孩」前成員孫生，去年捲入性騷案，直接遭到老闆酷炫解約，性騷案也遭判刑5個月，沒想到一路上都陪在孫生身邊、不離不棄的女友多芬也將棄他離去，孫生今天（12／1）在社群IG上證實分手，2人之間有各自自己的問題，也備註「我不珍惜」「祝妳幸福」。
事實上這段感情歷經風波不斷，除了性騷案被報導外，還有孫生不斷被爆出私約女生。孫生女友多芬11月開始在Threads上連發多篇貼文，直呼「到底為什麼現在綠茶那麼多？」疑似在指控孫生與其他女生有超過友誼的關係。另外多芬甚至還寫下「無止盡的欺騙我」，讓外界猜測是否與孫生的感情生變。
孫生坦言兩人之間有著自己的問題，雙方想要的總是給不到，嘆：「每天都睡不好，彼此也不想再吵吵鬧鬧了。」不過孫生也感謝對方陪他走過這段酸甜苦辣，表示：「每段愛情我都學到很多，也變得越來越好！」
多芬也在孫生的貼文下方留言，表示這段時間兩人都努力過，只是最後還是沒辦法走在同一條路上，「感情裡最難的不是分開，而是明明很愛卻發現彼此已經無法給對方想要的安全感。我一直以為，只要我願意陪伴、願意理解、願意在他情緒不穩定時成為他的力量，我們就能一起度過。」
多芬最後也感性留言表示：「很多時候，我不在他身邊，他也不再是那個我熟悉、放心的人。有些傷害不是故意的，但累積久了，心真的會累。我依然感謝他給過我的陪伴和真心，也祝福他未來能找到真正平靜、健康的自己。」
