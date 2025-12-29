性騷導演悄回歸／影壇爭議導演回歸路 他性侵假釋後計畫曝光

鈕承澤因性侵被判刑，假釋出獄後尚未曝光拍片計畫。（本刊資料照）

以《老狐狸》獲得金馬獎最佳導演的蕭雅全，之前遭指控權勢性騷後，宣告全面停工，如今透露回歸創作，有漸漸回到電影工作的跡象。性醜聞對於藝人來說往往是事業的終點，但介於幕前與幕後間曖昧地帶的導演們，不少都能有機會再重操舊業。

例如金馬名導張作驥2017年因性侵案服刑2年4個月後假釋出獄，在獄中拍攝短片《鹹水雞的滋味》，就獲該年台北電影節最佳短片；他正式復出後已拍攝3部長片，陸續都有入圍金馬獎，並重新在電影圈站穩腳步。

張作驥因性侵案入獄，在獄中拍攝的短片入圍台北電影節。（本刊資料照）

從藝人轉戰導演的鈕承澤拍攝過多部票房大片，但2019年涉嫌性侵，隔年被判4年有期徒刑，2025年初假釋出獄。他出獄時向媒體表示，未來計畫是回家陪伴母親，至今也尚無確切的演藝復出計畫或公開宣布。

導演游智煒被控性侵慣犯，沒把重返電影圈的可能性說死。翻攝自游智煒臉書

以《生命狂想曲》獲得金馬獎最佳短片的導演游智煒，被控是性侵慣犯，去年8月間涉嫌撿屍酒醉被害人並性侵得逞，2025年4月一審被判無罪。對於是否重返電影圈，他本人表示「努力中」或「看緣分」，沒有把話說死。

