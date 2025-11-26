性騷擾廉世彬成羅生門 黃男經紀人開腔駁斥：她還送我生日禮物

啦啦隊女神廉世彬、禹洙漢、河智媛被封為樂天韓援三本柱，今(26日)週刊卻報導廉世彬長期遭到韓籍黃姓男經紀人性騷擾、喝醉闖她房間等，讓廉世彬不堪其擾，甚至求助身心科，對此，黃男稍早受訪否認此事，稱絕對沒有進過廉世彬的房間，還表示對方曾送他生日禮物，若關係真有這麼糟糕，廉世彬不可能還跟他有這些友好往來。

據《ETtoday新聞雲》報導，廉世彬最近跟球團談續約，卻傳出長期跟她合作的黃姓男經紀人常有逾矩行為，不僅陪伴工作時常有意無意觸碰廉世彬身體，互動無邊界感，還會趁喝醉後闖進廉世彬房間，知情人透露這一切很令廉世彬困擾，「要不斷推拒，才能將人（黃男）請走」。

知情人士透露，黃男的行徑到了「潛規則」邊緣，事情鬧開後請黃男寫下切結書，這才稍微收斂，而廉世彬和黃男的合約即將到期，推測應該是不會再續約。對此，據《NOWnews今日新聞》報導，黃男否認成毛手毛腳，並強調：「胡說八道，我一次也沒有進過世彬的房間」，並稱只有在合作初期，廉世彬進過她房間看在台灣活動的YT影片。

黃男稱自己沒簽過切結書，平時送食物只會掛在廉世彬的房門口，從沒踏進對方房門，廉世彬還送過他生日禮物，如果他真的性騷擾、欺負對方，女方早就可以提出違約要求解約了，不用等到現在才曝光。而樂天球團稍早回應，球團注重女孩們的身心健康，未來會持續與廉世彬的台灣經紀團隊聯繫，也會給予工作範圍內給予必要的支持與關懷。

