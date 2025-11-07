性騷擾男員警 南投地檢1檢察官被判免除職務

（中央社記者林長順台北7日電）南投地檢署王姓檢察官去年多次傳送有性暗示訊息給1名男員警，並藉機撫摸男警背部、大腿內側隱私部位。懲戒法院職務法庭今判王男免除檢察官職務，轉任台中地檢署檢察事務官。

判決指出，王男任職南投地檢署期間，自民國113年1月10日起，多次以即時通訊軟體傳送有性意味、性暗示的訊息給受其指揮、監督的男警；又分別於同年2月20日下午2時許及4月23日下午3時許，趁男警前往投檢拿取案件資料時，獨自將男警帶至檢察官研究室，違反男警意願，觸摸其背部、大腿內側等隱私部位。

廣告 廣告

南投地檢署請求檢察官評鑑委員會進行個案評鑑，檢評會決議，請求評鑑成立，王男有懲戒必要，報由法務部移送懲戒法院職務法庭審理。

另外，刑事部分，投檢依性騷擾防治法起訴王男。王男徵得男警原諒，與男警調解成立，賠償男警新台幣336萬元，並依調解內容於114年參加性別平等教育課程共49小時。男警撤回告訴，南投地方法院判決公訴不受理。

懲戒法院職務法庭審理後，認為王男違失情節，已嚴重損害檢察官職位榮譽及尊嚴，造成社會對檢察官整體評價的貶抑，已不適任檢察官職務，判決王男免除檢察官職務，轉任台中地方檢察署檢察事務官，可上訴。（編輯：方沛清）1141107