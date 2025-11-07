性騷擾防治教育訓練 徐國勇：尊重職場分際是核心

（中央社記者溫貴香台北7日電）民進黨秘書長徐國勇出席黨工性騷擾防治教育訓練致詞表示，性騷擾防治教育的核心在於職場分際的尊重，當接收到不舒服的信號時，行為人應立即表達歉意，若因顧及面子而延遲，恐會使事端擴大。

民進黨今天發布新聞稿指出，為持續強化黨內性別平等與職場友善文化，昨天舉辦今年度第2場中央黨部黨工性騷擾防治教育訓練。邀請台灣男性協會理事長郭雅真以「教你讀懂空氣：如何職場+情場不踩雷」為題，培養黨工辨識並建立他人互動的適當身體與心理界限，以利從根本預防職場性騷擾發生。

具律師身分的徐國勇於開場致詞表示，性騷擾防治教育的核心在於職場分際的尊重，過去一些被行為人視為「詼諧」或「玩笑」的言語，可能無意中觸及他人的不愉快經驗或創傷，進而引發不適。

徐國勇說，當接收到不舒服的信號時，行為人應立即表達歉意；若因顧及面子而延遲，恐會使事端擴大。他並以自身經驗為例，說明過往處理類似案件時，均依流程邀請外部專家進行認定，強調這是一個讓大家從「認知問題」中學習與成長的過程。

郭雅真以「界限」為核心，結合視覺、聽覺、嗅覺、味覺、觸覺等5感，說明人際互動界限的多元性與重要性。郭雅真指出，目前台灣性教育實務有一大缺塊，就是性意願的表達、判讀與確認。「若這部分未能妥善處理，metoo事件將持續發生。」

郭雅真強調，人際互動中常因「兩造雙方對於發生性行為的腳本認知彼此完全不同」而產生問題，這正是許多誤解與衝突的根源。

她說，性是一個連續滾動的歷程：「可能有些行為是Yes，但有些行為則是No，每一次性行為與性行為每一個環節都應被視為獨立事件，並分別確認意願。」她指導黨工如何設定界線，包含掌握同理、限制、替代方案3個關鍵步驟，並強調不只身體有界限，空間雖然無形，但對於人我界限的建立也扮演至關重要的角色。

民進黨性別平等事務部主任李晏榕表示，這次訓練的核心目標是做好前端預防，尤其聚焦「彼此對於他人界限與當下情境認知不一致」導致的性騷擾情境。她期許所有黨內人士藉此深入學習界定彼此的界線，理解職場倫理與性別友善的重要性，讓民進黨真正成為友善的職場環境。（編輯：謝佳珍）1141107