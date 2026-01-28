性騷疑雲衝擊中壢初選 毛嘉慶反擊：已委任律師提告

媒體人毛嘉慶。呂志明攝



媒體人毛嘉慶近年來頻繁參與民眾黨公開活動，去（2025）年底正式入黨後，隨即宣布投入桃園市中壢區議員黨內提名，與中央委員林昭印、社發部前主任張清俊競逐提名資格，卻在初選期間爆出性騷擾黨內女黨工。對此，毛嘉慶稍早在臉書發文，將矛頭指向報導媒體，批評媒體未盡查證義務，也未向當事人求證，痛斥無中生有、一派胡言。

毛家慶表示，自己與黨內另外兩位同志投入中壢區初選，該區可能成為2026年首個採取「全民調初選」的選區，已有不少朋友私下向他轉述，現有民調顯示他具有一定程度的領先，強調這是這是鄉親的厚愛，他一方面如履薄冰，一方面思考要怎麼在初選後團結民眾黨的士氣，讓2026的中壢成為2028的後盾。

毛嘉慶強調，選舉應是良性競爭，而非不擇手段，質疑相關報導卻在未具體交代人、事、時、地、物的情況下，於初選前夕拋出「毛家慶性騷」指控，即使是在網路時代，也真的刷新新聞倫理的下限，「誰去放這個消息，不難猜，未來也必會水落石出」。

他說自己最遺憾的是，媒體就算想要介入民眾黨初選，或是趁機削弱民眾黨的士氣，卻連最基本的查證，或是詢問他這個當事人都沒有。目前他已委任律師，對報導記者提出妨害名譽的刑事告訴，將要求對方在檢察官面前說明查證過程。

他也指出，相關消息來源未來將被證明為無中生有，並將面臨相應的法律責任；部分引用該報導的媒體與綠營側翼等人，已構成妨害名譽的共同正犯，他也將一併提告。

毛嘉慶認為，這篇報導某種程度代表「選舉來了！」，領先者本就會承受壓力，但他自己四年來的努力，不會被一篇「莫須有報導」所動搖，「只是我原本以為，會是來自黨外的對手，而非黨內的同志，但我知道，四年的努力，不會受一篇莫需有的報導干擾；就好像四年的不努力，也不會因為一篇報導而怎麼樣，台灣的民主，沒有這麼廉價。」

此前根據媒體報導，毛嘉慶被指對該名黨工展開追求，過程中多次言語越界，甚至疑似詢問「要不要一起開房間」，讓當事人感到不適與錯愕。

民眾黨中評會今（1/28）日證實，已收到相關檢舉函，將於2月5日的例行會議中進行討論。據了解，該起檢舉源於去年12月21日一場餐敘，檢舉人聽聞黨內幹部與黨工談及毛嘉慶涉及性騷擾情事，因而決定提出檢舉。

知情人士指出，中評會確實收到檢舉函，但內容多屬「聽說」層次，實務上難以直接受理，若由受害女黨工親自提出檢舉，案件才可能進一步發展。

對此，中評會主委李偉華表示，任何檢舉案件，只要確認在職權範圍內受理並進入調查程序，皆會依據黨內紀律評議裁決準則辦理，並強調為保護黨員隱私，相關討論應適可而止，避免衍生不必要的攻擊。

民眾黨方面也重申，對違反性別平等事件採取零容忍立場，凡涉及違反性別自主意願的言行，將依黨章及相關法規處理，絕不寬貸。

