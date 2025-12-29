性騷美女部屬又霸凌女科長、工友！懲戒法院前院長李伯道拒出庭
〔記者楊國文／台北報導〕前懲戒法院院長李伯道涉藉由院長淫威，共7度對美女部屬性騷擾，不僅熊抱、還噁稱「我喜歡妳」、「妳好香」等言語性騷擾，遭司法院移送懲戒，另外，監察院還指控李伯道是個「惡老闆」，多次駁斥女科長稱「有說過不要隨便請假」等方式，刁難其請假或任意責罵，經監察院彈劾，移送懲戒法院職務法院審理，職務法院今上午9時30分開庭審理李涉性騷擾、霸凌部屬等2案，但李選擇不出庭，閃躲媒體採訪。
懲戒法院職務法庭借用高院最大的專一法庭開庭，因為是性騷擾案，因此採不公開審理，李伯道全權委託律師王婉嘉代理，移送機關司法院、監察院分別委由代表、林三元律師出庭，另外，關係機關法官評鑑委員會亦派代表出庭。
李伯道曾任最高法院庭長、台中高分院院長，於2020年10月16日升任三審的懲戒法院院長，職司公務人員違反風紀的懲戒事宜，也是特任官，地位崇高，卻驚爆一連串司法醜聞，震驚法界。
法官評鑑委員會(法評會)調查，李伯道於2023年懲戒法院院長任內，涉嫌7度對美女部屬性騷擾，包括在公務活動住宿飯店房間拉被害人雙手、環抱，還噁稱「我很喜歡妳」，及在辦公室獨處時，不僅環抱、撫摸被害人背部，並稱「妳好香」。
事發後，司法院要求李伯道自請退休，美女部屬才勇敢提出申訴，經司法院、法評會均決議性騷擾成立，被監察院彈劾，司法院、監察院將李移送懲戒法院職務法庭進行懲戒。
另外，監察院查出，李伯道涉以不當言語、刁難請假等方式，霸凌該院女性工友及女科長，李伯道對於女工友請假、蒸便當、洗便當盒及無法及時提供電話號碼、和同事說話等事，及一名女科長處理院長室換氣密窗、職務宿舍噪音等事項，都苛刻要求或任意責罵。
監察院調查發現，李伯道曾在女科長等2位部屬請假時出言駁斥，質問「有說過不要隨便請假」、「沒有人利用上班時間去掃墓，我們法院工作太輕鬆了」，或斥責「跟妳講過不可以跟同事講話，妳聽不懂嗎」、「妳頭殼是裝什麼」、「讓機關蒙羞」等，責備她們。經司法院職場霸凌防治與申訴調查小組、法評會及司法院人審會認定成立「職場霸凌」。
察察院指出，李擔任懲戒法院院長，竟利用公務上的權勢，持續性濫用其權力，以不當、羞辱性言詞責罵女科長等2人，造成冒犯、羞辱及貶低其人格尊嚴，亦認定構成「職場霸凌」，損及法官尊嚴及司法形象，將李彈劾，並移送懲戒法院職務法庭審理。
更多自由時報報導
馬路不是馬的路！合歡山武嶺有人騎馬賞雪 警方馬上罰
碩士畢雅思8.0不願低就 他失業4年懷疑人生淚訴慘況
1227規模7.0地震！氣象署：921、0403後最大 花蓮晃21秒最長
男子不明原因衝進誠品南西店 巡邏警力壓制逮人
其他人也在看
一家三口12年詐保3000萬！中醫「挫傷172次」存2300萬金條遭起訴
一家三口利用中醫就診紀錄，12年來詐領近新台幣3000萬元保險金，終遭警方揭發並起訴！這家人聲稱在搭乘公共運輸、被電梯門夾到、倒垃圾時摔倒等情境下受傷，找中醫診療並申請理賠，甚至將燕窩冒充藥水製造假就醫紀錄。警方在嫌犯家中查獲260條市值2300萬元的金鑽條塊，及位於花蓮的2間別墅，皆被認定為不法所得而遭追回。這起案件凸顯保險業者在審核理賠時需更加謹慎，以防類似詐騙手法再次發生！TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 14
新北雙屍命案！三重套房飄散惡臭 警破門發現46歲情侶陳屍屋內
新北市三重區光復路二段39巷一處出租套房，昨（26日）因屋內持續傳出異味，引起大樓管理人員警覺，通知房東後報警處理。警方會同房東進入屋內查看，發現一對同為46歲的林姓男子與謝姓女子倒臥床上，已無生命跡象，研判死亡時間已超過數日。鏡報 ・ 1 天前 ・ 50
台南夫妻遭詐⋯劣警不受理報案甩鍋戶籍地：白痴被騙！他吞1大過求翻身
台南市新化分局謝姓警員任警17年，去年受理詐騙案件甩鍋，要被害人至戶籍地報案，導致遭詐夫妻身心俱疲，還遭謝員在背後辱罵「白癡」，台南市警局對此祭出「記一大過」重懲，謝員不服提起行政訴訟。高雄高等行政法院判決出爐，認定謝員行為具重大疏失且損害警察形象，判決其敗訴，維持原處分。三立新聞網 setn.com ・ 46 分鐘前 ・ 5
預測彈劾賴清德結局！吳子嘉斷言「這事更重要」：是一個很大的羞辱
在野陣營提案彈劾總統賴清德，立法院昨（26）日正式通過提案，除了邀請被彈劾人賴清德列席說明之外，預計將於明（2026）年5月19日進行彈劾案記名投票表決；媒體人吳子嘉指出，比起彈劾成功與否、有沒有將賴清德叫到國會，更重要的是「在他（賴清德）的總統歷程留下污點」。吳子嘉在《董事長開講》節目中表示，總統應該要是一個非常高貴、高尚的職務，結果賴清德把自己搞出了一個......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 152
徐巧芯發文籲賴總統接受監督 翁達瑞見「這20字」諷不學無術
立法院正式通過彈劾總統賴清德提案，國民黨立委徐巧芯發文並貼出圖卡稱，讓總統接受民意監督，不是政治鬥爭，是憲政底線。旅美教授陳時奮（筆名翁達瑞）今（28）日說，這20個字道盡徐巧芯的不學無術，以及對憲政體制的無知。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 186
為何不去立院報告備詢軍購 賴清德全說了：解鈴還須繫鈴人
立法院23日程序委員會，行政院版《財劃法》、1.25兆軍購特別條例，被藍白以10比9表決再次暫緩列案，會場朝野對罵，國民黨團痛批賴清德總統沒勇氣來立院報告軍購。對此，總統賴清德接受友台專訪時表示，不是說自己刻意不願意去報告，因為憲法的規定，且憲法法庭已裁定違憲，自己如果破了這個先例，未來的總統恐怕也必須要去做這樣的事情，憲政體制一旦混亂的話，不是國家社會之福。中天新聞網 ・ 13 小時前 ・ 129
影/中山站外又見驚恐畫面！男過馬路突狂奔衝進誠品南西店 員警壓制上銬
這個月19日晚間，台北捷運台北車站和中山站，接連發生隨機攻擊事件後，拒今僅僅一周左右，中山捷運站晚間再傳有男子突然衝進誠品南西店，當場被警方壓制逮捕的事件。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 10
讓殺人少年孝順死者父母？新北割頸案判決惹議 高院急發聲：沒要家屬接受
前（2023）年發生於新北市的校園割頸案受到社會高度關注，就讀國三的郭姓少年為替林姓乾妹出氣，竟持彈簧刀刺殺同校楊姓國三生，案件經過近2年的審理，高院（台灣高等法院）二審加重對郭男、林女的刑度，分別判處12年、11年有期徒刑。楊父不滿表示，曾有法官當庭詢問「讓兇嫌孝順被害人父母」，對此高院則於26日緊急發聲。針對「讓兇嫌孝順被害人父母」爭議，高院26日深夜聲......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 12
台南保母被控超收.虐童! 嬰幼兒受虐"腦出血" 2人收押
南部中心／鄭博暉、林俊明 台南市報導台南市麻豆區傳出疑似保母虐童案，一名女保母兩年多前開始，在私人處所收托，不但夥同無照友人超收8名小孩，還涉嫌虐打嬰孩，導致有嬰孩腦出血癲癇被送醫，這才查出，這8名小孩都受虐，警方依刑法凌虐兒童罪嫌，將兩人送辦，法院也裁定羈押禁見。被害家長控訴無良保母，竟然超收托嬰，還背地裡虐打小孩。（圖／民視新聞）立委陪著被害家長控訴無良保母，竟然超收托嬰，還背地裡虐打小孩。小孩不只被虐打，家長看到影片，心都碎了。事件會爆發，是其中一名11個月大的嬰孩，被保母通知家長送醫，醫師一看不對勁，腦出血還有新舊傷，主動通報警方和社會局。而這名鄭姓的女保母，是社會局登記在案的私人保母，按規定最多可收托，2名2歲以下嬰兒，但她卻找來另1名，沒有合格登記的張姓護理師朋友，偽裝正牌保母，兩人違法超收8名小孩。打踹、羞辱、恐嚇！無良保母惡行犯嫌重大，遭羈押禁見！（圖／民視新聞）社會局和警方介入，這才調閱出近一個月來，無良保母施虐嬰孩的監視畫面，警方將兩人移送法辦，法院裁准羈押。家屬在立委陪同下對外說明，聯合聲明裡針對小孩遭虐打、羞辱與恐嚇，氣憤的寫下看完影片，只剩下殺人衝動。也悲憤的痛訴，沒想到把小孩交出去，竟是把他們送進地獄。即使提告也難以平復內心的悲痛。《民視新聞網》提醒您：拒絕暴力！請撥打113、110原文出處：台南保母被控超收.虐童! 嬰幼兒受虐"腦出血" 2人收押 更多民視新聞報導高院今續審「剴剴案」！郁方現身語帶哽咽：應唯一死刑黃國昌要確定？稱政府沒成立「少子女化辦公室」 行政院回擊了藍白又想挖錢？推兒童帳戶救少子化「恐燒數千億」 衛福部狠打臉民視影音 ・ 16 小時前 ・ 1
賴清德轟藍白「擁抱習近平彈劾民選總統」 鄭麗文大笑：問題出在你身上
針對國民黨、民眾黨團提出彈劾案，總統賴清德接受專訪時直言「令人費解！公開讚賞俄羅斯總統普丁不是獨裁者，也擁抱中國國家主席習近平，卻要彈劾台灣民選總統，我覺得社會自有公道」。對此，國民黨主席鄭麗文今（27日）大笑說，這實在是亂拼亂湊，帶頭毀憲的是賴總統，造成憲政僵局的也是賴總統，「你不需要再顧左右而言他、繼續甩鍋，這樣已經沒有意義，因為問題出在你身上，否則國家怎會在這麼高度共識的情況下走到這一步？」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 68
賴總統若赴立院彈劾說明要坐哪？ 韓國瑜旁早備「特別席」
藍白立委分別提案對賴清德總統啟動彈劾案程序，立法院會昨開會並表決，在野挾人數優勢確定期程，其中安排二次審查會邀請被彈劾人...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 64
快訊／幕後操控洗錢225億元！「雨刷」偵結起訴 具體求刑10年
曾因主導職棒假球案，綽號「雨刷」的嘉義縣議員蔡政宜，被檢方查出2020年起成立洗錢水房，為國外博弈網站進行洗錢，直到被查獲前已經手新台幣225億元，並已收取新台幣2億多元佣金，案經檢方偵結後，認為蔡政宜因職棒假球案入獄服刑完畢後，卻於出獄後利用縣議員身分掩護，在幕後指揮洗錢集團運作，偵查期間仍否認犯案，犯後態度不佳，因此於12月18日依涉犯組織犯罪、洗錢等罪嫌起訴包含蔡政宜在內的2名主嫌，並具體求三立新聞網 setn.com ・ 45 分鐘前 ・ 1
西門町街頭格鬥！行人不滿被叭「拍車窗發戰鬥邀請」 牛頭牌駕駛被狂K
台北市萬華區西門町27日凌晨發生一起鬥毆事件，林姓男子（28歲）在行人徒步區走路時，不滿被開車的鄭姓男子（50歲）鳴喇叭催促，他趁鄭男停等紅燈時拍打其車窗理論，2人當街爆發肢體衝突，林男連續揮拳朝鄭男頭部猛K，雙方臉部皆掛彩，並互提傷害告訴。三立新聞網 setn.com ・ 40 分鐘前 ・ 發起對話
快訊／又是中山誠品！詭男衝入店遭警壓制急喊：我腳抽筋了
社會中心／周希雯報導台北中山誠品本月19日才爆發隨機砍人案，令全台人心惶惶，社會氣氛高度緊繃。沒想到今（27日）傳出，該地點又爆出脫序事件，1名男子先在馬路中間逗留，見員警上前勸導竟加速狂奔、衝進誠品南西店，還疑似有暴力襲警的行為，當場被壓制逮捕。整個過程被現場不少民眾目睹，後續狀況仍有待釐清。民視 ・ 1 天前 ・ 2
開媽媽的海神「載友狂歡」 26歲男酒駕自撞釀4傷
台中26歲男子，駕照被吊扣，卻開著 他的母親 要價 3百多萬的海神豪車，載朋友 到夜店 喝酒狂歡，喝得爛醉、還硬要開車，回逢甲租屋處，失控撞上路邊的石墩，造成車上33歲的女乘客頭破血流，另外2男1女也受傷，但他不但不配合酒測，同行友人甚至還拍掉記者的手機，態度相當囂張，而李姓男子被依公共危險送辦，車上4人沒阻止他酒駕，每人最高可罰1萬5千元。 #海神#狂歡#酒駕自撞#態度囂張東森新聞影音 ・ 19 小時前 ・ 1
檢舉違停「自己也違規」 併排等移車警察來全開罰
台中市 / 綜合報導 檢舉別人結果自己也被開單！台中一名男子報案，民宅出入口被車輛擋住，為了等警察到場，他把自己的車子併排停在路邊，說是要等對方移車，沒想到因路幅狹窄，同樣也影響雙向通行，員警到場後「一視同仁」將2車雙雙開單舉發，報案的男子氣得與警方爭論，但警方強調維護交通秩序，不能以違規為前提，違法占用車道就是得受罰。民眾說：「不是，警察先生，我現在是要等他們走，我剛剛打電話報警。」民眾不斷解釋，警員不為所動拿起手機拍照取締，民眾說：「我人在這邊而已，你可以先告知吧。」民眾的車輛違規並排停在路上，警員很快就把違規的車牌號碼輸入小電腦。警員VS.民眾說：「我電腦已經Key下去了，就是要開了，我就是等他移車，你現在這樣子怎麼辦。」雙方發生爭執，這口氣民眾實在吞不下，昨(26)日下午台中民眾報案北區這車輛擋住民宅的出入口，請警方來處理，他先把車子並排停在對面，但這條路比較小條，雙向只有一個車道，警察到場一看兩車都違規，通通開罰單。附近民眾說：「違停本來就是違規嘛，他跟他的司法糾紛，我們也不方便介入啊。」警方強調，這位民眾雖然是暫時停放，因為他要等警察到場，但同樣也是違規停放都要受罰，台中市第二警分局永興所副所長李文定說：「該車雖停放在未劃設紅黃線區域，但已占據車道寬度，導致其他車輛必須跨越雙黃線通行，影響交通安全。」警方解釋，員警已經依法完成舉發，如果有疑慮可以向相關單位進行申訴管道，檢舉違規雖然也是為了維持交通秩序，但自己也應該遵守交通規則，不要占用車道，以免影響其他用路人的安全。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
華僑精算師在美遭詐3千萬 與台灣警方合作逮車手
台北市 / 綜合報導 美國華僑在海外遭到詐騙，而台灣警方則是機警逮人！一名68歲長居美國加州，擔任精算師的華僑，在投資群組遭到詐騙，陸續匯了95萬美金，損失將近三千萬元台幣，第一時間他詢問美國警方最終不了了之，直到返回台灣，台灣警方警覺性高，告知這就是詐騙，趁著詐騙集團再約面交時，警民合作成功逮到車手以及監控手，而資深刑警也表示，像這種跨國的犯罪，集團首腦或上層很可能都在國外遙控車手，設好斷點。警方兵分多路衝進咖啡廳裡，和被害人面交的詐騙車手，被逮個正著他一臉茫然，面對警方問話說不出話來。警方VS.詐騙車手說：「(你從哪來)，汽車旅館。」遭逮支支吾吾，與此同時車外監控手，同樣插翅難飛。警方VS.監控手說：「詐騙還要跑。」從車上被警方帶出，立刻遭員警控制，面對優勢警力，他只能乖乖就範，時間回到稍早，報案人揹著裝滿假鈔的提袋，走進咖啡廳和車手見面寒暄。68歲報案人，來頭不小是名旅美華僑，長期住在加州，開過電子公司，也曾在拉斯維加斯擔任精算師，退休後卻遭到投資詐騙，因此和警方設計好，在交款會面時逮人。記者VS.目擊民眾說：「就有3個警察全部衝進來，然後就直接逮住他。」記者VS.目擊民眾說：「(詐騙人被抓他有講什麼嗎)，他也沒講什麼。」記者VS.目擊民眾說：「他說，那我要慶祝一下，喝一杯咖啡。」事件就發生在昨(27)日，台北市中山區這間咖啡廳，今年5到6月，被害人加入投資詐騙群組，聽信集團話術，在美國匯了95萬美金到美國帳戶，給詐騙集團後續覺得怪怪的，詢問美國警方但卻不了了之，直到今年10月到11月，他返台後詢問台灣警方，被告知是詐騙但他隨後返回美國，12月底報案人終於向警方通知，要約面交和警方合作逮人。資深刑警說：「警方也在車上，搜到毒品K他命等，還有面交憑證等等，將車手監控手一網打盡，帶回派出所。」台北市警中山分局中山二派出所副所長詹士賢說：「全案訊後將兩嫌，依詐欺及毒品罪嫌，移送台北地檢署偵辦。」美國華僑精算師，在海外遭詐騙3千萬，好在台灣警方警覺性高，警民合作設下陷阱，成功逮到集團下游，也將持續追溯打擊詐騙。 原始連結華視影音 ・ 15 小時前 ・ 發起對話
「要殺人少年來孝順死者爸媽」 高院：說明修復式司法意義
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 國中生割頸命案，殺人的郭姓少年及共犯殺人罪的林姓少女二審分別被判刑12年、11年，引發各界批評量刑太輕，又傳出法官曾問被害學生家長「你願意接受郭○○(凶手)好好孝順你嗎？」對此，高院則發聲表示，是被告少年的辯護人曾提出修復式司法聲請，法官向被害人家長說明修復式司法的意義，遭拒後即未再進行。 高院指出，刑事訴訟法第27...匯流新聞網 ・ 1 天前 ・ 12
批在野讚賞普丁、擁抱習近平 賴清德：卻要彈劾台灣民選總統
藍白聯手提案彈劾總統賴清德，26日院會交付立法院全院委員會審查，表決結果為60位贊成、51位反對，通過賴清德彈劾案提案。對此，賴清德表示，在野黨讚賞俄羅斯總統普丁不是獨裁者，擁抱大陸國家主席習近平，但卻要彈劾台灣民選總統，令人費解。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 27
醉男大鬧捷運站遭噴辣椒水 保全鋼叉.盾牌控制
台北市 / 綜合報導 台北市大直捷運站，今(27)日下午有一名男子，喝醉酒後在入口閘門大吼大叫，站長不敢大意，拒絕讓他進站。但男子繼續和站內人員爭執，好幾名員警到場，將他團團包圍。據了解，男子因為心情不好喝酒，和兒子搭捷運回家，在入口大吼大叫被拒絕進站，沒想到他持續大鬧，站長為防止場面失控，使用盾牌和鋼叉控制，並噴辣椒水嚇阻，警方到場將他帶回派出所，依社維法偵辦。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話