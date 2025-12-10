性騷與霸凌新罰則 新北勞工局：權勢行為加重處分

（中央社記者黃旭昇新北10日電）新北勞工局今天說，109年率全國之先，成立職場霸凌預防輔導團，輔導企業建立性騷申訴管道；職安法12月2日修正後，若最高負責人確認霸凌、性騷，最高處新台幣100萬元罰鍰。

新北市勞工局長陳瑞嘉今天在市政會議報告表示，持續預防職災及強化企業韌性，藉由輔導與檢查，讓新北市在失能傷害頻率表現，連續6年獲得六都最佳；對於職災勞工的服務，更達成七連霸。

陳瑞嘉提到，職業安全衛生法修訂後，可以讓職場保護更升級，並深化公權力介入、加重行為人的責任；以往新北市一件職場性騷裁罰案被訴願撤銷，12月2日職安法公告修正後，適用範圍若「行為人是利用權勢之人」，負責人最高也可罰100萬元，並加重民事賠償。

廣告 廣告

勞工局表示，這件案例是新莊區一家食品公司，負責人的丈夫透過教勞工包粽子卻藉機肢體碰觸、甚至抱住勞工；5名申訴外籍移工稱，老闆的臉貼很近、手往前抱，用雙手夾緊手等行為。

新北市政府認定性騷屬實開罰10萬元，但業者訴願後，勞動部訴願會認為，行為人不是最高負責人為由，撤銷裁罰處分。

市府勞工局就業安全科長王憶芬今天接受聯訪表示，涉及性騷的老闆雖然不是登記公司的名義上負責人，卻是實際的負責人，等同與妻子共同經營；移工也稱呼他為「老闆」，與員工間有權勢控制關係。

為此，與勞動部、專家學者溝通、函示，此次修法可以解決類似狀況，包括行為人是負責人、或行為人是利用權勢之人，負責人最高可罰100萬元，並加重民事賠償。另外，防治職場霸凌部分，行為人是最高負責人，最高也可罰100萬元。

勞工局說，該食品公司5名外籍移工已經輔導轉換雇主，同時，因移工提出司法刑事訴訟，行政單位將靜待結果，及等候修訂性別平等工作法施行細則後，才會後續處置。（編輯：李淑華）1141210