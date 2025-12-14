性騷通緝犯遇警飆車摔倒狂逃 孱弱體力被追上氣喘吁吁畫面曝

【記者曾佳俊／新北報導】新北市汐止區一名49歲陳姓機車騎士因未戴安全帽遭警方攔查，卻心虛加速闖紅燈逃逸，最終自摔倒地拔腿跑，最後體力耗盡被輕鬆圍捕到案，警方不僅查出他沒有駕照，還是一名性騷擾通緝犯，更在其身上搜出「喪屍煙彈」依托咪酯等二級毒品，當場將陳男依現行犯逮捕，帶返警局依法偵辦。

上月20日凌晨1點左右，新北市警察局汐止警分局汐止派出所員警在忠孝東路與秀峰路口執行巡邏勤務時，發現陳男未戴安全帽且未開大燈，員警開車鳴警笛上前提醒，不料陳男見到警車靠近後，非但沒有停車受檢，反而無視號誌，闖紅燈加速往基隆方向逃竄。

廣告 廣告

而陳男在慌張逃逸過程中橫衝直撞，最終因失控自摔，情急之下他棄車徒步逃進巷弄，員警立即追上前將其拉住逮捕，而嫌犯自己也喘得無法反抗。

經警方查證，陳男不僅是無照駕駛，更為基隆地方檢察署發布的性騷擾防治法通緝犯，並從其身上查獲了二級毒品，由於陳男涉嫌毒駕並持有毒品，他將分別被移送基隆地檢署及士林地檢署偵辦。

此外，警方表示，陳男交通違規部分包括拒絕稽查取締、未戴安全帽、闖紅燈等行為，也將依法開罰，最高可處新臺幣3萬6300元罰鍰。

警方於犯嫌身上查獲依托咪酯粉末、煙油及煙彈等贓物。翻攝畫面

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

八點檔男星3度病危！不敢告訴老母 淚訴：我已經沒救

獨家｜黑心診所「逆時針」來源揭曉！通通是體驗包 原廠可若夫這麼說

獨家｜「天王御用伴奏」孔鏘怪病纏身 67歲生日心願：想活久一點

