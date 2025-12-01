性騷鍾沛君判11月 朱學恒出獄了

名嘴朱學恒強吻國民黨台北市議員鍾沛君，判刑十一月定讞後入獄，因表現良好獲得縮刑一日出獄，朱學恒直到中午近十一時三十分才步出北監，身形較以往瘦。（中央社）

本報綜合報導

名嘴朱學恒強吻國民黨台北市議員鍾沛君，判刑十一月定讞後，一月二十四日主動提前報到入獄服刑，因表現良好獲得縮刑昨天出獄，身形瘦了一大圈，面對媒體鏡頭鞠躬，並表示「麻煩各位費心了」，隨後鞠躬搭車離去。

朱學恒原定二十三日才期滿出監，但他提前在昨天出獄，許多媒體一早就守候在台北監獄外，朱學恒直到中午近十一時三十分才步出北監，身形較以往瘦。

朱學恒被控於民國一一一年八月六日邀鍾沛君到台北市某餐廳餐敘時，連續二次強吻鍾沛君。台北地檢署認定朱學恒連續二次強制猥褻得逞，依強制猥褻罪起訴。

一審依強制猥褻罪判刑一年二月，上訴至高院後法官考量朱學恒願意道歉與賠償，雖雙方未達成和解，仍改判十一月。另民事部分，鍾沛君求償五百萬精神撫慰金，民事庭判朱學恒須賠償三十五萬元。