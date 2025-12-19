「性」福夫妻通會有的行為！婚姻權威揭「11種方法」提升夫妻感情
性愛有助於提升感情，多久做一次才正常呢？享譽全球的婚姻權威約翰．高特曼（John Gottman PhD）於《讓愛情長久的八場約會》一書中，透過多年研究找出親密關係「8個深入內心的話題」，包括金錢、家庭、娛樂、夢想、信任、衝突、性愛、信仰，只要兩人能夠建立親密的交談，就能讓愛情維持長久。以下為原書摘文：
情侶多久做一次才正常？
我們總是會想知道其他夫妻或情侶的情況。他們很常做愛嗎？我們的性生活和他們的比起來如何？如果性愛對我們來說不重要，該怎麼辦？或者我們該選擇禁慾的生活？
如果我們不常做愛，或者性趣缺缺，這代表我們的關係註定會失敗嗎？如果我們有一些奇特的性幻想，或者想玩角色扮演，那該怎麼做？如果我們想嘗試口交或肛交？在一段長遠的關係裡，怎樣才算是正常的性愛頻率？
其實所謂的「正常」，代表的是最適合你和伴侶的節奏和模式。不過我們還是可以參考一下整體的數據統計。根據芝加哥大學的研究，80％的夫妻或情侶在1個月內會做至少1～2次愛，其中有32％的男女一週做2～3次，48％的男女1個月做1～2次。許多人認為性行為一定是浪漫氣氛下的產物，在燭光和輕柔的音樂聲中兩人可以悠閒地做上好幾個小時，這也是一大迷思。
在現實生活中，一對男女偶爾會有一段長時間的性愛，但是在較常見的情況下，性行為都是很快就結束。許多人也會懷有一些性幻想或想要嘗試角色扮演和性玩具，甚至一些你無法想像的做愛方式。就像我們說過的，只要你和伴侶覺得舒服，這些都很正常。
隨著一段關係的演進，性生活也會跟著改變，比如說在小孩出生之後、年紀漸長之後，或者生病的時候，一切都會變得不同。這些變化再也正常不過，所以不必擔心。在開始一段關係或婚姻時，如果你想著每天都要做愛，那你們之間很可能會走向失敗。最重要的就是找到適合的節奏。生命力的自然湧現很重要，而兩人之間的性福就是衡量生命力的最佳指標。
我們都希望在關係中維持激情和連結。床第生活能夠加強彼此的羈絆，但也有可能會造成毀滅。很重要的一點是，不要將性愛放在「代辦事項」清單的底端。性愛不應該是筋疲力盡工作一整天之後所要盡的最後義務。有許多方法能夠確保你們擁有美妙的性生活。
由克莉絲蒂安妮．諾斯拉普（Christiane Northrup）、佩皮爾．舒瓦茲（Pierre Schwartz）和詹姆斯．魏特（James West）所合著的《正常的侷限》（The Normal Bar）呈現了一項愛情與性的大規模調查報告，包含了來自24個國家7萬名受訪者。這項調查的結果顯示，那些擁有性福的夫妻通常會有以下的行為：
每天都真誠地對伴侶說「我愛你」
常常給伴侶驚喜的浪漫禮物
常常讚美伴侶
規劃浪漫旅行
互相搓背
毫無來由地熱吻對方
在公開場合曬恩愛
每天都熱情地摟抱和愛撫
每週都有一次約會，流程包括盛裝打扮、外出共進晚餐、按摩和做愛
對各種不同的性愛活動保持開放的態度
追求情緒上的連結和共鳴
這項調查更進一步指出，夫妻和情侶越熱衷於以上的活動，他們的性生活就越幸福。在性福排行榜上的國家裡，西班牙和義大利分列第一和第二名。總體來說，擁有美滿的性生活並不困難，但是你必須要能夠開口談論性愛，並且把性愛擺在關係中的優先位置。
開口談性更幸福
這場約會的主題就是討論你們的性生活，創造出屬於你們獨一無二的儀式和連結。在這之前，你們必須先做到開口談性。研究顯示，那些能夠以開放的態度談論性愛的夫妻通常有更高的做愛頻率，而且在這些關係中女方能夠得到更多的性高潮。談論性愛對夫妻或情侶來說可以達到雙贏的效果。
不過呢，就算許多人認知到談論性愛能夠提升性生活的頻率和品質，對他們來說開口談性依舊不是一件容易的事。只有少數夫妻慣於開放且無拘束地談性。但這是一項你可以學習的技巧。和伴侶談性的重點在於，你必須專注在你的感受和喜好上。
「我喜歡你摸我這裡⋯⋯你這樣做的時候我好舒服⋯⋯」對女性來說，表達自己身體的反應是非常重要的，因為研究顯示，在性愛的過程中男性時常需要引導。男人希望為對方帶來愉悅，希望在身體上滿足對方，而他們必須要知道該怎麼做到。
另外一個重點是，挪出額外的時間和地點來討論某一種做法。你絕對不會喜歡做到一半時突然停下來聽對方的「建設性批評」，你的伴侶也一樣。我們研究中的一對夫妻喜歡在事後做一次「性愛檢討」，這通常發生在隔日早晨喝咖啡的時候，或者甚至一起出門辦事的時候。
「我們會說到彼此的喜好，還有下次做的時候要嘗試的新花樣，可能是一些新奇的動作或玩具。任何事情都可以。就算我們現在沒在做愛，這樣的談話還是能讓我們覺得很性感。」
這對夫妻在談論彼此喜歡的方式時都維持一貫的幽默感，在對話的過程中保有正面的態度，從來不會有負面的批評，只談到他們感到舒服的部分。本書中所有對話都要求你們坦誠相對，以開放的心胸向伴侶揭露自己脆弱的一面。這可能會讓你感到不自在。
談性會將一個人的脆弱面帶到另外一個層次。也許對許多人來說，情感上的暴露比赤身裸體要更為困難，但是如果你希望建立一段長久的關係或婚姻，你們就必須揭開一切的偽裝。
如何開口談性愛？
研究顯示，有70％的男女在向對方索求時會採取較隱晦的語言策略。通常直接的說法會類似「嘿，親愛的，我們來做愛吧。」「我想做愛。」或者「你想做嗎？」但只有30％的夫妻和情侶會使用這樣直截了當的語句。
大部分的人會以一些肢體動作來暗示心中的渴望，例如碰觸、摟抱或者親吻，並且以我們稱之為「維護顏面」的方式來進行。確切地說，他們會以上述這些動作來試探對方的反應，然後再繼續相應的動作。這是一個測水溫的方式，避免遭到對方直接拒絕。
沒有人喜歡被拒絕的感覺，特別是當他滿懷激情、性慾高漲的時候。在一段關係逐漸成熟之後，求愛的語言和動作會越來越直接。這是一件好事，因為只要我們能夠對自己的慾望和情感誠實，就更不會誤解或傷害對方。
在一般的情況下，男人和女人求愛的方式大不相同。我們說「一般的情況」，因為凡事都有例外。我們也要在此聲明，我們所引用的研究包括了男同性戀和女同性戀夫妻或情侶，但是並沒有納入跨性別伴侶。整體來說，我們引用的研究主體還是以異性戀為大宗，我們也希望未來能夠改變這樣的情況。
想色色的事：通常男性比女性要更會想到關於性愛的事。有54％的男性每天都會想到性，女性的比例只有19％。
想要的頻率：在關於夫妻性生活的研究中，我們發現，男性認為每週4～5次才是理想的狀態。女性則是認為1～2次就足夠。
性幻想：男性的性幻想通常較為具體、直接。女性則比較會有浪漫化的性幻想。
自慰：青少年男性的自慰頻率比女性要高，此一現象持續到成年期。
性愛的前提：一般來說，男性喜歡透過性愛來達到情感上的聯繫。女性則是認為情感的聯繫是性愛發生前的條件。
接受求愛：雖然女性對性愛預設了更多的條件，她們接受伴侶索求的機率和男性一樣高。
接受拒絕：如果你的伴侶不想要做愛，最重要的是不要認為這是針對你個人。
親吻能製造激情
如果想要在一段關係裡激情不斷，你可以採取一個簡單的方式：親吻、很多的親吻、不斷地親吻。在每一次見面和分別時都送上一個吻。我說的可不是那種你在家人臉上不到半秒鐘的輕觸，而是那種會讓路上行人臉紅、長達6秒鐘的深吻。
當你們激情熱吻時，身體裡會產生如湧泉般的荷爾蒙效應，神經遞質（neurotransmitter）也會釋放多巴胺和催產素，這兩種物質都會產生極大的快感。如果你認真地親吻，你的血管會擴張，腦部會接受到額外的氧氣。你的瞳孔也會跟著放大，臉頰湧起紅暈。
人類的嘴唇是最暴露在外的性感帶，連結到腦部的大片區域。一個美妙的吻會點亮整個大腦，啟動12對腦神經中的5對。更重要的是，在你們見面和分別時，這雙唇交疊的6秒鐘會讓你們與外在世界隔離開來，重新進入你和伴侶一起建立的兩人世界。透過這短短6秒鐘，你們就能告訴彼此對方有多麼重要，讓對方知道你是他一生的選擇。
我們在前面提過，在那項包括24個國家七萬位受訪者的大規模研究裡，毫無來由地熱吻是擁有美好性生活的金鑰。雪莉兒．克薛鮑爾的著作《親吻的科學》（TheScience of Kissing）引用了一項進行長達10年的德國研究。該研究發現，在離家工作前會與妻子吻別的男性平均壽命比那些沒有這個習慣的男性要長5年，收入也高上20個百分點。
另外一個維繫熱情的方式，就是適時地用言語表示對彼此的喜愛、情感和感激。僅僅在心中想著伴侶的優點是不夠的，你必須用語言表達出來。感謝他為你做出的努力，欣賞他的吸引力、智慧和知識、工作、技能和幽默感，或者其他一切讓你感到喜愛和欽佩的特質。
愛情實驗室在公寓實驗中發現，那些擁有美滿關係的夫妻在日常相處時，正面語言與負面語言的比例是20：1。這項數據意味著，如果你對伴侶的某次言行翻了白眼，你就必須以20倍的正面舉動來彌補這次傷害。當伴侶需要關注時，你就必須滿足這項需求。
你可以關心他今天過得如何，並保持目光的接觸。你可以和他談談他目前承受的壓力；耐心去聆聽、去認同他遭遇的困難和付出的努力。每一次的相處都是一次更深入了解對方和提升親密度的機會。
當兩人不在一起時，傳一些愛的簡訊，打通電話或寄電子郵件調情一下。讓伴侶知道你無時無刻都想著他也愛著他。這些小小的舉動能夠讓你善用零碎的時間來維持夫妻在臥房之外時的連結，這比關上房門嘗試一些古怪花招要有用得多。
花時間去規劃約會，每一天都對你的伴侶有更深的了解，試著創造出屬於你們的獨特儀式。性愛應該是心靈和情感的投入，身體的接觸反而不是最重要的。相信我，這些愛的小動作和浪漫儀式能夠讓你們對彼此的愛慾與日俱增。
（本文摘自／讓愛情長久的八場約會：美國婚姻權威高特曼點出親密關係中，不能不聊的八個話題／三采文化）
