怨京華城被霸凌30年！沈慶京哽咽「對不起股東」 再爆郝市府「這人」索賄

沈慶京今日下午答辯京華城案，驚爆郝市府時任財政局長邱大展也曾向他索賄。廖瑞祥攝



台北地院審理京華城案，今日下午輪到威京集團主席沈慶京答辯。他侃侃而談近一小時，怨嘆京華城一路走來經歷30多年的長期霸凌與欺壓，談到市府刪除他認為應永久保障的「樓地板面積120,284平方公尺」更一度哽咽，直喊自己「對不起股東」。沈慶京還爆料，威京集團當時投標雙子星，被郝市府惡意廢標，當時財政局長邱大展還要他們京華城、雙子星「二選一」，怒轟「這不是要我們行賄是什麼？」

京華城案連續8天開庭言詞辯論，今（12/17）日下午輪到沈慶京和辯護律師進行答辯，沈慶京預先告知審判長江俊彥他的發言會「很冗長」，希望能把他排到律師辯論之後，但江俊彥回應這不符合法律規定，沈慶京於是開始侃侃而談超過2小時。

沈慶京表示，他今天的心情很沉痛，就算法院判決他通通無罪，也已無助於他的身體健康和企業發展。他強調，京華城爭取應有權益不是圖利，也沒必要行賄，還說京華城一路走來經歷30多年，長期忍受市府霸凌和沒收。談到北市府2018年都市計畫刪除「樓地板面積120,284平方公尺」，沈慶京更是忍不住哽咽，說自己「沒辦法忘記，也對不起股東。」

沈慶京過去被羈押期間，身體相當虛弱須坐輪椅，不時傳出送醫。資料照。廖瑞祥攝

沈慶京回顧，北市府1991年公告都市計畫時，沒有使用分區管制，他當時也抱持「抗爭態度」，但當時工務局長潘禮門向他承諾，親口告知他「樓地板面積120,284平方公尺」是永久保障，還勸他不要擔心，京華城才在1997年忍痛捐地。沈慶京質問「換作是你們，假設是一次性保障，你們願意捐嗎？那乾脆蓋工業大樓就好了嘛！」

沈慶京指責，郝龍斌市府自己誤植搞錯，還硬說京華城容積率是392％，故意解除他們整體開發權限，導致京華城求償無門。他回憶，當時威京集團投標2次雙子星大樓，都被郝市府「藉故廢標」，時任財務局長邱大展還要他們雙子星和京華城「二選一」，邱的表哥也跑來詢問他們要不要放棄，把雙子星讓給「第2名的幸福人壽鄧文聰」。

沈慶京痛批，「這不是要我們行賄是什麼？」強調自己那時都沒答應對方的條件，沒有道理這次要行賄柯文哲。

時任郝龍斌市府財政局長邱大展，今日被沈慶京具名指控索賄。資料照。國民黨部提供

沈慶京也再次點名前台北市副市長林欽榮，指控他「連續5次詐騙柯文哲」。他指出，林欽榮過去在監察院調查時，就曾對監委表示京華城容積率是560％，但他在2017年6月與柯文哲一起在台北市議會接受質詢時，竟稱是392％，就是第1次詐騙柯文哲，直言「我不知道這算不算偽證？」

沈慶京說，林欽榮後來對柯文哲說，京華城容積率不能用行政處分回復，一定要通過都委會，是第2次詐騙；林欽榮主持都委會第721次會議，「暗渡陳倉」認定樓地板面積是一次性保障，則是第3次；故意不讓都委會討論，就在公展文偷偷備註樓地板面積是「一次性保障」，是第4次；最後通過核決還有第5次。

沈慶京日前具名指控時任台北市副市長林欽榮（圖中受訪者），透過台大法律系教授蔡茂寅當白手套索賄。資料照。施書瑜攝

沈慶京嘆，他和京華城運氣真的很不好，重談2017年間台大法律系教授蔡茂寅告知他的法務主管宋堃仁「可以和林欽榮溝通」，宋堃仁覺得茲事體大報告沈慶京，他於是親自出面邀約蔡茂寅吃便飯，而蔡果然也告訴他「這件事沒問題，只是有代價」，後來他就沒再與蔡茂寅見面。

沈慶京痛批，他把有關林欽榮的事都告訴偵查檢察官林俊言，結果林俊言只把林欽榮叫來「問一問」，結果自己只是和柯文哲「發牢騷」，卻被說成是「密謀」。他表示，和柯文哲只是「君子之交」，「很多人說是柯文哲害慘我，其實是我們害了柯P，因為他不清楚情況，是京華城同仁沒在第一時間陳情。」沈慶京還替柯文哲喊話，說知道柯文哲不會侵害人權益，也不會佔人便宜。

