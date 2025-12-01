怨偶爭產又濺血1／離婚「淨身出戶還3億」 黃廉盈駁包養：前夫存心要毁掉我

黃廉盈（右二）曾有「名媛界大S」之稱，經常在貴婦趴中看到她的身影。左起為楊秀蓉、關穎、穆熙妍。（翻攝自黃廉盈IG）

對於財產被假扣押，黃廉盈無奈又氣憤表示，4年前為了快速離婚，答應夏天倫把她名下的婚內財產歸還，反正之後都會是家人的，且夏天倫表示自己不會給贍養費，所以她也無須負擔撫養，於是黃廉盈將婚後夫家寄在她名下的10間台北房產、1間台中房產，還有約千萬元現金，全部歸還。

黃廉盈說，甚至在離婚後，夏家也是各種要錢，要求她把所有帳戶和保險相關的錢全部轉回，匯款紀錄她都有留存，黃廉盈不滿說：「我要是貪心，根本可以打離婚官司，結果現在反而被抹黑，當初騙我淨身出戶，現在看我過得不錯，轉頭跟我要誇張的1,400萬元撫養費，連他家水電費都有我的份，列了各種名目和細項，口口聲聲在那邊說為了家人，實際上就是個人私心要錢。」

黃廉盈被夏天倫指控竊盜、不當得利等都已被判不起訴處分。（翻攝自黃廉盈IG）

黃廉盈回應：「他先對我的經紀公司薪資和戶頭進行假扣押，但是這些金額沒有高於他想要的金額，就接著扣其他不動產，因為我在出事情都沒有什麼工作，我爸有借了我一筆錢，才把房子抵押給我爸。如果要脫產，我會連車子什麼都一起過戶，家裡也不會擺那麼多東西給他搬。」

黃廉盈不滿指控夏天倫曾外遇、吸毒，連水電費都算在撫養費裡。（翻攝自黃廉盈IG）

夏天倫和黃廉盈的離婚協議上並沒有寫清楚黃廉盈不需要付撫養費，導致她淨身出戶後被夏天倫獅子大開口。（翻攝自夏天倫Threads）

黃廉盈無奈說：「他已經被起訴了還是持續在扯，離婚後我收入原本挺好，都是全部有繳稅紀錄的，根本不是他在那邊帶風向說我被人家養什麼的。離婚我會拋棄財產分配也是因為我有工作，有自己的飾品公司可以生活。是直到他攻擊我、存心要毁掉我之後，收入才遞減。」

夏天倫（右）是縱橫夜店的傳奇人物，在台北市信義區創立多間知名夜店。（翻攝自夏天倫IG）

