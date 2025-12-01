怨偶爭產又濺血2／夏天倫控前妻外遇「帶光頭男回家」 怕對方是玩咖不敢離婚

黃廉盈（右）和夏天倫鬧離婚時，父親（左）也曾出面調解。（翻攝自黃廉盈IG）

夏天倫曾指控離婚前，黃廉盈就在外面交男友，長期不返家以及動了若干整形手術，他除了手握許多錄音檔證據，也曾找徵信社。對此，在黃廉盈提告後，檢察官已經認定男方涉公然侮辱、誹謗罪，從重以誹謗罪起訴。

去年8月，夏天倫在社群平台展開長篇系列爆料，由徵信社提供的「線索」與「蒐證」成為他「開撕」前妻的重要依據。他在多篇貼文中點名「光頭男」，暗示黃廉盈在婚姻期間以及離婚後曾與該男會面、親密互動，甚至曾帶對方進出住家、夜店、聚會。夏天倫更說自己有錄音，內容涉及兩人對話暗示不再只是朋友，並以此作為婚變與離婚的根本原因。

廣告 廣告

去年夏天倫突然在社群上指控黃廉盈偷走家人紅包。（翻攝自夏天倫Threads）

當時夏天倫接受本刊專訪直言：「我忙著事業、疫情期間領導公司，父親得癌症後來去世，注意力分散時，她（黃廉盈）沒在我最困難時挺我，反而在外黏巴達；她（黃廉盈）男朋友跟她同姓，離婚前半年左右交往的，因為她還不確定對方是否只是跟她玩玩，所以不回家也不敢離婚。」

黃廉盈過去經常在社群po出跟小孩的天倫照，一直給人時尚貴婦形象。（翻攝自黃廉盈IG）

夏天倫不僅質疑黃廉盈的人格，還批評她刻意營造「好家長」形象，在需要曝光或洽談代言合作時才出現，但平日卻疏於照顧家庭。去年，夏天倫還曾爆料黃廉盈為了自己的形象，刻意帶著家人剪掉長髮捐給癌症病童，認為這都是因為她是一個自戀的家長，卻被網友搜出夏天倫當年的社群發文，寫著是家人自己上網查到資料，主動想要捐出去，沒想到離婚後卻回頭網暴前妻利用家人。

夏天倫指控黃廉盈離婚前就不回家，還po出前岳父寫給黃廉盈的信。（翻攝自夏天倫Threads）

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。

更多鏡週刊報導

怨偶爭產又濺血／名媛界大S出國「被搬家」 狠酸夜店大亨前夫：缺錢要說

怨偶爭產又濺血1／離婚「淨身出戶還3億」 黃廉盈駁包養：前夫存心要毁掉我