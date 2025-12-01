怨偶爭產又濺血3／控夏天倫吃人夠夠「要錢又誹謗」 黃廉盈盼官司盡快落幕

夏天倫（左）和黃廉盈（中）過去經常一同出席時尚場合。右為唐禹哲。（翻攝自黃廉盈IG）

夏天倫直到去年9月才正式提告紅包一案，明顯超過告訴乃論6個月的時效，只是現場沒有監視影像，也查無任何提款或轉帳紀錄，缺乏能支持指控的旁證，連確切遺失時間都無法釐清，檢方認定無法證明黃廉盈涉有竊盜或侵占犯行，已判不起訴。

但夏天倫的律師指出，假扣押的部分是針對紅包錢的部分，發現她有將名下房產設定高額的抵押權5,000萬元給自己的父親，所以才藉此說服法院，說她有脫產之疑，進行所謂的假扣押。

網友翻出2019年夏天倫po家人捐髮照，卻在離婚後指控是被黃廉盈逼迫。（翻攝自Threads）

黃廉盈表示，自己手上其實有很多影片、照片，只是基於家人的關係一直沒有拿出來過，「離婚後我確實有交男友，但他卻造謠我外遇，直到現在他都拿不出證據。」黃廉盈如今已委託律師申請解除假扣押，控訴夏天倫吃人夠夠，又要錢又要誹謗，還要拖家人上法庭，鬧了這麼久，只希望能靠司法讓一切盡快落幕。

夏天倫和黃廉盈離婚後，主要由他負責照顧二個小孩。（翻攝自夏天倫IG）

回顧黃廉盈與夏天倫彷彿金童玉女的愛情故事，她曾在社群分享結識前夫的經過，自己19歲在台中念書時認識對方，大學畢業後再度相遇，22歲時未婚懷孕、隔年結婚。曾有專訪敘述，「黃廉盈回憶起一次深夜裡，精力耗盡的她，自卑地向老公說，不知道自己的價值是什麼。而老公的真情告白，讓一整天身心俱疲的她感動不已～他（夏天倫）說：『妳讓一個冰冷的房子變成家，這是全世界最困難、最偉大的工作！』這句話對她來說，真的是莫大的肯定，老公的貼心和鼓勵，也讓她從疲累失落中走出來，找到自己身為人妻的偉大和價值！」對照如今景況看來相當殘酷。

