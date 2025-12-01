怨偶爭產又濺血4／夏天倫遇襲「前妻急撇清」 凶嫌自首曝尋仇原因警追共犯

夏天倫（左）11月30日晚間突遭歹徒噴辣椒水，又拿利器攻擊。（翻攝自鏡新聞）

就在夏天倫開完記者會沒幾天，上週日傍晚，他和女友在台北松山運動完準備開車離開時，竟遭二名男子用利器及辣椒水攻擊，夏天倫和女友被噴得眼睛腫痛，因此都未能看清犯嫌樣貌；而警方當晚就在案發地附近發現其中一名犯嫌，當場將其帶回調查，過程中查扣尖刀一把、鐵棍一支及辣椒水兩罐，正持續釐清案情並追查其餘共犯。

案發後2名嫌犯分散逃逸，其中27歲林姓男子至派出所自首，北市松山警分局1日開始偵訊，林男供稱曾是夏天倫員工，因待遇問題才尋仇，警方依殺人未遂罪將林男移送台北地檢署複訊，並持續追查另一名共犯。

據悉，林嫌供稱曾為夏天倫的員工，因工作待遇問題心有怨念才尋仇。警方對此說法仍在進行查證，下午依殺人未遂罪移送北檢偵辦，並持續追查另一名共犯和幕後有無教唆指使者。

夏天倫被歹徒攻擊後送醫，在社群po出自己比中指的照片。（翻攝自夏天倫IG）

對於夏天倫莫名遭到攻擊，黃廉盈透過社群軟體發聲，表示收到各界的詢問及關心，「夏先生跟我已經離婚5年，我們的官司司法已做出不起訴判定，感謝檢察官還我清白」。她也強調，對於夏天倫的私人生活不做評論，也請不要做未經查證的聯想，呼籲媒體秉持公正報導，切勿做出無根據的影射。

