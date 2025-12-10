怨出事沒人挺…館長直播謝旺董「雪中送炭」 歷史哥曝真相

館長在直播上提到，2025年是看破人心的一年。（圖／翻攝自館長惡名昭彰YouTube）

網紅館長陳之漢4日直播時感性提到，自己在2025年過得超慘，甚至遭到「背刺」，並特別感謝旺旺集團董事長蔡衍明在第一時間力挺他；館長怨「政治人物反而不管我的死活啊，一句話很難嗎？電話一通都沒來」。對此，時事評論員歷史哥則還原真相。

館長在直播中表示，他要特別感謝蔡衍明董事長、中天電視、周錫偉、郭正亮、蔡正元、Nana，還有民眾黨的小草直播主，「他們有幫我講話」。過去他罵旺旺集團、批評中天關台，但蔡衍明卻第一時間力挺，「我出事的時候，在網路上幫我奮戰的是誰？」痛批國民黨和民眾黨沒人出來聲援，讓他感覺2025年是看破人心的一年。

針對館長的發言，歷史哥在昨（9）日播出的中天政論節目《大新聞大爆卦》指出，館長當時發生事情的時候，第一時間他們也沒弄清楚，但是很快地溝通就了解整個狀況和脈絡，因為有一定的政治風險，第一時間才沒有跳出來講，就連很多館粉也不見得搞得清楚。

歷史哥說，也許這些政治人物沒辦法站那麼前面，不過就他了解，以及對藍營的孰悉，其實大家都是很關心館長的，私底下也有幫忙講好話，只是在公開場合沒辦法確認資訊來源，而且激烈的攻防中，民進黨的假消息滿天飛，很多時候國民黨內部也很難準確抓到假消息。

歷史哥進一步透露，還有一個具體狀況是，國民黨適逢換屆，中央廚房還在整頓當中，有些資訊可能不是那麼確實，導致大家在表態上面比較保守，也不是說不管館長。如今看到館長即將迎來事業下一波高潮，他很替對方高興，認為民進黨的打壓跟攻擊，是館長胸前的勳章，「我認為他是有民族氣節的人」。

