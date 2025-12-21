怨司法輕賤柯文哲 陳佩琪喊「上天垂憐」：今年冬至我們團圓了

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案，日前交保重獲自由，全案預計明年3月26日進行一審宣判。柯文哲的妻子陳佩琪今天（21日）表示，「幸好老天有眼、上天垂憐，今年冬至，我們團圓了」，並抱怨不知為何遇到司法就是如此輕賤柯文哲。

柯文哲和陳佩琪。（圖／翻攝陳佩琪臉書）

陳佩琪在臉書發文表示，今天是天赦日，也是冬至，這一年來多次陷在悲慘人生的絕望中，不時腦海裡想著今生是否還有機會見柯文哲一面、是否還有機會和他再一起坐下來吃頓飯，「幸好老天有眼、上天垂憐，今年冬至，我們團圓了…」。

陳佩琪透露，柯文哲說他去年剛被抓進去關時，就開始吃素，後來因室友常常更換，他和室友的共同食器沒辦法做到葷素分開，且分發葷、素餐的時間不一，但收廚餘時間卻是一致的，導致常沒吃幾口就要收餐盤了，於是只好放棄吃素，但和室友講好，在共有容器內的葷食請室友先夾去吃，剩下的素才留給他。

柯文哲。（圖／中天新聞）

陳佩琪說，柯文哲這周安排吃素還願，今早她匆忙去市場買了些青菜和一些素肉、三色蛋等配料，為的就是準備一頓豐盛的午餐，希望他吃完後，能有飽滿的精神和體力，因為還要出門跟律師討論案情很久。柯文哲當過25年的重症醫師，還當過8年的首都市長、和5年的創黨主席，被羈押的這一年，小草天天在北所外守候， 風吹雨淋從不間斷，「總覺得他過往人生還算是個somebody，但不知為何遇到司法就是如此輕賤他，不論是生命還是人權都是…。」

陳佩琪也提到沈慶京的遭遇，並指柯文哲的生命和人權也是如同螻蟻般的被輕賤對待著，感覺這些人可以隨隨便便一腳就踩死他。她強調，我們不是要什麼特權享受，只是要一個公平的司法對待。這一年來遭逢騙票搜索， 無理由卻被羈押一年，沒證據還可以起訴28.5年，更惡劣的是，可以起訴這麼久了還不放人？今年3月中，柯文哲第一次被提出庭，律師問檢察官：「京華城是違反哪一條法律？」檢察官愣了五分鐘說不出來，直到法官為他們解圍，要他們一星期後再把違反的法條交上來， 這時林姓檢察官才勉強吐出一句：「是違反都更條例！」懂京華城案子的人聽了這句話，大概心中會浮起數百個問號。

柯文哲和陳佩琪。（圖／翻攝陳佩琪臉書）

陳佩琪說，這一年來經歷了數不清的延押庭、延押訊問，每次看到我們的律師分工合作，把該放人的理由在法庭上清楚詳述，總會心想「這次一定沒問題了， 我的先生這次應該會被放出來了」，心想證人越問越多、案情是越問越清楚了。結果，「串證、逃亡」幾個字就再延押兩個月，理由永遠複製貼上，抗告是再次複製貼上理由被駁回，生命和人權被輕賤到比螻蟻還不如，「感謝上帝，感謝老天爺，感謝任何曾幫助過我們的人， 今天冬至，我終於能和先生坐下來一起吃頓飯了，感恩有大家！」

