怨妻不給、外找花錢貴 獸父喊女兒「小老婆」伸狼爪性侵！法院判了
嘉義一名獸父因為與妻子感情不睦，竟對2名女兒伸出狼爪洩慾。大女兒從國中起就遭父親猥褻，還被稱為「小老婆」，直到讀高中住校，以為逃離狼爪，沒想到他竟把目光轉到妹妹身上，每週被父親性侵2、3次。法院審理後，判定獸父犯下對未滿14歲之女子強制性交罪、成年人故意對少年犯強制猥褻罪，合併處12年徒刑，可上訴。
根據判決書記載，父親不顧妻子、兒女睡在同一張床上，趁大女兒熟睡時會撫摸她身體，甚至每當她洗澡或上廁所時，都藉故要她開門，或無預警從背後熊抱，對她上下其手，以及跨坐在女兒身上磨蹭，還大言不慚地說「男生對你這樣的反應是對你有興趣」。
其後更是變本加厲，男子改喊大女兒為「小老婆」，抱怨母親不願意和他發生關係，外面找女人又花錢，認為她長得像母親，應該滿足其性需求，並恐嚇她不得告訴母親，「否則會讓母女好看，法院會將監護權判給我，會讓你更嚴重」。大女兒為了家庭穩定隱忍，直到高中住校才結束，沒想到父親把目標轉到妹妹身上。2年後，妹妹趁母親尋求家暴協助與社工聯繫上，才吐露被父親性侵，全案因此才曝光。
妹妹指出，父親從國中起就會強行抱住她接吻，國一下學期就每週至少性侵她2、3次。她因為當時父母常吵架鬧離婚，擔心說出這事會影響家庭，所以一直忍耐，向姊姊求助，只平靜地說，要她盡量遠離爸爸。之後，爸爸帶妹妹泡溫泉，見她抵抗便說「我也這樣對姊姊，不用害怕。」才知姊姊也深受其害。
父親面對指控全盤否認。然而法官發現，他傳給姊姊的訊息寫道：「小老婆妳今天幾點休息回家？」、「小老婆妳什麼時候開學？」等訊息，與姊姊的證詞一致，認為父親犯行屬實，依對未滿14歲之女子犯強制性交罪、成年人故意對少年犯強制猥褻罪，合併判處獸父12年徒刑，可上訴。
★《鏡報》關心您： ◎尊重身體自主權，請撥打113、110。 ◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工 ◎勵馨基金會 台北市蒲公英諮商輔導中心專線02-2362-2400 ◎現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7 ◎婦女救援基金會 02-2555-8595
