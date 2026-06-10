怨岳母拆散婚姻！男外送「死亡沙嗲」下毒 57歲婦慘死

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

印尼男子涉嫌在雞肉沙嗲中摻入老鼠藥毒殺岳母，案件震驚當地社會。（示意圖／Pixabay）

一份看似普通的雞肉沙嗲，竟成為奪命凶器。印尼中爪哇省（Central Java）近日爆發一起震驚社會的人倫悲劇，一名40歲男子因長年不滿岳母干涉婚姻生活，涉嫌在雞肉沙嗲（Chicken Satay）中摻入老鼠藥，再透過外送服務送往岳母家中，導致57歲岳母中毒身亡。警方調查後認定案件經過精心策畫，已依預謀殺人罪將嫌犯起訴，若罪名成立，最高恐面臨死刑。

警方透過監視器、外送紀錄及證人證詞，成功鎖定涉案男子。（圖／Boyolali Police）

根據BBC和馬來西亞的《星報》（The Star）引述當地警方說法，嫌犯普瓦迪瓦尤迪（Purwadi Wahyudi）與妻子的婚姻多年來問題不斷，夫妻甚至曾分居生活。他始終認為岳母阿米娜（Aminah）長期看不起自己，不僅經常干涉夫妻相處，也反對女兒繼續維持這段婚姻。普瓦迪瓦尤迪將婚姻失和的原因歸咎於岳母，雙方關係多年來持續惡化，最終讓他萌生報復念頭。

廣告 廣告

調查指出，普瓦迪瓦尤迪於5月18日購買雞肉沙嗲及米糕後，將老鼠藥混入食物內，再重新包裝成一般外送餐點。他為了掩飾身分，刻意借用親屬的姓名及照片建立帳號下單，並選擇其他地點將餐點交給外送員，希望藉此切斷與毒餐的關聯。外送員依照訂單將餐點送達阿米娜住處，而毫不知情的阿米娜隨後食用了這份沙嗲。

隔天，家人遲遲無法聯繫上阿米娜，返家查看時發現屋內燈光仍亮著，她卻倒臥在客廳地板上，身旁留有大量嘔吐物，已經沒有生命跡象。由於死者生前曾向家人提到收到一份來路不明的沙嗲外送，家屬懷疑死因不單純，因此向警方報案。案件原本一度陷入膠著，直到警方申請開棺驗屍後，案情才出現重大突破。

法醫檢驗發現，死者腦部、肺部、心臟、肝臟及脾臟均出現明顯中毒反應，鑑識人員進一步從器官樣本、剩餘食物及相關證物中驗出老鼠藥成分。此外，死者住家附近還有數隻雞隻在食用殘留食物後死亡，成為重要佐證。警方隨後調閱監視器畫面、外送紀錄、手機資料，並訪查13名證人，經過數週追查後鎖定普瓦迪瓦尤迪涉案。

面對警方偵訊，普瓦迪瓦尤迪坦承曾在沙嗲中加入老鼠藥，並表示自己多年來一直覺得岳母瞧不起他，甚至認為婚姻走向破裂也是岳母造成，因此決定以最極端的方式報復。案件曝光後在印尼引發軒然大波，不少民眾對其冷血手法感到震驚，認為僅因家庭糾紛便預謀毒殺親人令人難以置信。目前嫌犯已遭羈押，案件正由法院進一步審理中。`

原始連結

看更多 CTWANT 文章

30歲換15份工作！過來人吐真心話 揭離職背後關鍵原因

凍齡女神1／台大五姬「戲劇依」近況曝光 粉絲追上公車求合照

根本沒分手！林襄街頭「十指緊扣」馬傑森全被拍 經紀人回應了