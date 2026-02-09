怨年貨價貴！ 三肉條66元 手掌魷魚絲100元

買肉條當零嘴，秤重一秤66元。（圖／東森新聞）





有民眾說買3條豬肉條，秤重66元，就連手掌大份量的魷魚絲，一包也要100元，讓他笑說，這真的連塞牙縫都不夠。還有蛋捲店3根賣200元，不過業者澄清，這和一般的蛋捲不同，是加厚款蛋捲。

民眾vs.老闆：「（老闆這樣多少），這樣是66塊。」

買肉條當零嘴，秤重一秤66元，一條平均22，民眾PO文抱怨這合理嗎。

其他消費者：「66元?我覺得滿貴的耶，這樣3條，我覺得可能45元吧。」

貴不貴民眾各有看法，但實際到現場看，無論是蜜汁、岩燒、黑胡椒口味，都標示100g135元，老闆也坦言，消費者在挑選時會提醒價格，那如果不買肉條，買魷魚絲呢，迪化街魷魚絲與往年一斤最高點600元相比，今年確實變貴，但每攤的份量似乎也不一樣。

不少人過年必買的魷魚絲今年價格也漲了，一斤來到680元，實際買了100元，份量大概是比手掌還要多一點，不過有網友在網路上抱怨，他買的魷魚絲份量是這樣，同樣也是100元，笑說這連塞牙縫都不夠。

其他消費者：「那太貴了啊，我是覺得比較貴啦。」

另外，被說貴的，還有這家手工現做蛋捲3根200元，不少人一聽價格嚇一跳，但業者澄清，原來這是加厚的巨大蛋捲。

當事蛋捲店店長湯圓：「這是一般蛋捲捲兩層，上面看到的200塊蛋捲，是我們捲了六層，用料是一般蛋捲的三倍，如果真的要講，像我們一般的蛋捲，一包裡面只有4根，我們的大蛋捲，3根沒錯，但1根等於3根。」

實際比對，肉眼看厚度真的有差，甚至一度外傳是因為租金漲太兇，3根蛋捲才賣200，但業者出面闢謠，是因為他們攤位變多，去年在迪化街擺4攤，今年擺5攤，整體租金才會多10萬。

迪化街年貨開跑，提醒民眾無論買一種年貨，購買前看清楚價格，多逛幾攤貨比三家。

