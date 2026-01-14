怨念太深？冨樫義博畫酷拉皮卡卻「擦不掉」，網笑：還沒下船

知名漫畫《HUNTER×HUNTER 獵人》作者冨樫義博最近除了維持更新工作進度外，更熱衷於在個人 X（推特）上分享使用白板作畫的成品。繼先前畫了《美少女戰士》的火野麗（水手火星）後，冨樫義博再度上傳新圖，畫了角色酷拉皮卡來宣布第 413 話的原稿已經完成。

來自酷拉皮卡的怨念？（圖源：冨樫義博／X@Un4v5s8bgsVk9Xp）

然而，這次的分享卻發生了一段小插曲。冨樫老師在繪製酷拉皮卡時，還特意把其窟盧塔的特徵「火紅眼」塗紅，沒想到事後清理白板時，紅色的顏料卻難以擦掉。當然最終冨樫老師還是更新進度在嘗試幾分鐘後成功清理乾淨，不少網友推測老師可能誤用了油性筆。

這起事件也讓許多讀者聯想到知名的「下船梗」。由於酷拉皮卡從 2016 年 6 月連載的第 358 話登上前往暗黑大陸的「黑鯨號」後，至今已過了將近 10 年還沒有下船，因此有網友笑稱，這最後頑強殘留的紅色顏料，就是酷拉皮卡對於無法下船的強烈怨念具象化。