怨手機被偷抓嘸賊！ 男PO文嗆「讓捷運站見血」

北市一名男子日前疑似因身體不適，在捷運台北車站M4出口附近階梯坐著休息時睡著，醒來後發現手機遭竊。（圖／東森新聞）





北市一名男子日前疑似因身體不適，在捷運台北車站M4出口附近階梯坐著休息時睡著，醒來後發現手機遭竊。他不滿現場是監視器死角，警方無法拍到小偷，竟憤而在網路論壇發文，揚言要「讓捷運站見血」。警方獲報後不敢大意，已加強巡邏，並將通知男子到案說明。

通勤族多半依賴捷運上下班，但如今卻有人在網路上留下恐嚇言論，引發擔憂。事發於22日中午12點多，地點在捷運台北車站M4出口附近，當時張姓男子疑似因身體不舒服，坐在階梯上休息並睡著，手機就放在地板旁。醒來後他發現手機不翼而飛，立刻向站務員求助並報警。

但因該處監視器鏡頭被柱子遮擋成死角，無法拍到行竊者身分，警方初步無法鎖定嫌犯。男子對警方說法相當不滿，氣得上網發文宣洩情緒，揚言「小偷不是被警方先抓到，而是落在我手上，只會留屍體給警方處理」、「警方不想查、不想抓，我就自己來」、「讓小偷吃牢飯的機會都不給，讓他自己跟閻王爺報告」。

言論曝光後引發旅客擔心，有民眾直言「有點可怕，沒有必要這樣」，警方也迅速回應，通報線上警力會同站務、保全聯合巡邏，針對月台、大廳、廁所、車廂等區域強化搜索巡查，留意是否有可疑物品或人士。也有民眾認為男子反應過度，表示手機要自己保管，掉了再買就好，車站沒有義務幫他看手機。

據了解，涉案男子居無定所，經常出沒北車周邊，這次不僅未妥善保管財物，還在網路發出恐嚇性言論，已涉犯刑法第151條，恐面臨2年以下有期徒刑。警方將通知他盡快到案說明，以免影響大眾安全，讓民眾搭捷運還得提心吊膽。

