怨旅伴日本5天4夜狂吃連鎖店「很雷嗎？」 一關鍵反遭網友轟爆：你才雷

記者李鴻典／台北報導

一名網友在threads發文詢問，「一起出國的朋友以前住過日本，日本五天四夜變成他的懷舊行程，松屋、餃子王將、吉野家吃好吃滿…幾乎以他為主，這樣你下次還會跟他一起出國嗎？」引發網友熱議，知名部落客林氏璧則直言，適當的放生對彼此都好。

知名部落客林氏璧則直言，適當的放生對彼此都好。（示意圖／Pixabay）

林氏璧今（14）天在「日本自助旅遊中毒者」粉專發文寫道，好的旅伴帶你上天堂，適當的放生對彼此都好。他說，脆上有這樣的一篇文。「你們會覺得這種旅伴很雷嗎？這次一起出國的朋友以前住過日本，日本五天四夜變成他的懷舊行程，松屋、餃子王將、吉野家吃好吃滿…幾乎以他為主，這樣你下次還會跟他一起出國嗎？」

林氏璧說，首先要問「跟他一起出國」是什麼意思。 為什麼都要以他為主？是你自己放棄排行程的權利嗎？為何他說要吃什麼就吃什麼，他不是你的導遊耶。如果出國前完全不出意見說什麼都好，只是偷懶想讓別人排行程你跟，那現在到底在抱怨什麼呢？

林氏璧也提到，其實朋友排的這些都是非常受日本人歡迎的連鎖店（且台灣雖然有分店，滿多人覺得日本的味道不一樣），但完全能理解不是每個人都喜歡這樣。從你文字看來，你對旅程中該吃什麼是有想法的，想要吃一些比較特別的店。 既然如此，為什麼你在行程前或旅程中不和對方溝通反應呢？或是自己做做功課，分開吃不就好了？如果都沒有和對方表達，回來之後在網路上影射對方是雷旅伴， 這樣導遊很可憐耶。

林氏璧還表示，自助旅行最棒的地方，就是每個人都可以隨心所欲排自己喜歡的行程。如果要以對方為主又這麼不開心， 你下次就別跟他的團就是了。最後是他和大家說過多次的，好旅伴難尋，不會放生的話兩個人都可以吵翻天，學會適當的放生技巧， 各逛各的， 就算是一群人去，大家都可以玩得很開心啦！

網友則說，「你比較雷，你也可以表達意見或是分開吃，既然你沒有反對就是以對方為主，結果私下抱怨，這種朋友真的噁，表面笑笑背地裡公審自己朋友」、「如果你是要他帶你去玩，當免費導遊就不能抱怨了」、「你比較雷。 有意見就要明確提出，然後一起解決，真的無法解決就不要一起出去玩，各自安好就好。不解決問題，事後背著朋友在網路上公審自己的朋友，這樣的做法不厚道」、「最適合成年人的旅行是分開旅行」。

