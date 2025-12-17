怨柯文哲遭司法折磨1年 陳佩琪：會講到進棺材那一刻為止

陳佩琪今日再批台灣司法「真是丟臉丟到全世界」。（翻攝自臉書@陳佩琪）

民眾黨創黨主席柯文哲涉京華城案，其妻陳佩琪今日再批台灣司法「真是丟臉丟到全世界」，聲稱看到柯的「土城十講」心中頗為感慨，「我對這事卻是永遠牢記在腦海、發誓會講到天涯海角、講到我進棺材的那一刻為止。」

陳佩琪今（17日）於臉書撰文表示，「看了這幾天的出庭，實在很感概，京華城有沒有圖利和貪汙是靠辯論的？定罪與否，是靠出一張嘴？看誰嘴巴厲害誰就贏？法律不是靠實質證據來佐證？厲害了，我們的司法…」還聲稱後悔醫學系怎麼沒開辯論課，「有罪無罪是看誰口才好、誰編故事厲害？以我是三個孩子的媽，又是35年的小兒科醫師，編故事哄騙小孩，我絕對在行。」

廣告 廣告

陳佩琪指出，這幾天僅公訴檢察官出庭，聽幕僚稱其「唱作俱佳」，除發聲外還有動作，思維跟證人林俊言緊綁在一起，「把林對我們的汙衊照單全收」，而她內心還滿腹疑惑的是，「馬檢」和「鏡檢」這些相關人怎沒出庭？台灣司法搞到用臆測、推斷，然後兵分54路搜索一遍，再把柯文哲羈押一年， 又汙衊造假的黑資料給媒體，然後讓媒體每天罵你。

陳珮琪接著指出，起訴書寫了800多頁，當初搜索的貪汙事證都不見了， 這不是騙票搜索？什麼才是騙票搜索？請問全世界有哪一種國家有這種執政黨、搞這種司法？ 真是丟臉丟到全世界。她痛批，法律是講求「證據」，不是靠揣測和推斷，也不是比辯論看誰口才好，市長把市民的陳情送交底下的人處理（研議）， 研議也沒有法律效率，這樣就叫可以冠他圖利罪名？

提及柯文哲近期的「土城十講」，陳佩琪表示，心中頗為感慨，夫妻還是有很多不同之處，他說他內心會放下仇恨，願意選擇原諒，「但我對這事卻是永遠牢記在腦海、發誓會講到天涯海角、講到我進棺材的那一刻為止。過去一年來的痛苦，先生不斷被羈押，不斷被延押，抗告永遠被駁回，理由永遠複製貼上，監獄外面的人比裡面還痛苦，生命被輕賤到如此，這一年來的折磨，我永遠無法忘記」。

更多鏡週刊報導

陳佩琪稱檢察官只給柯文哲吃麵包飲料 「可進醫院永遠休息了」

陳佩琪駁兩個太陽說 曝柯文哲曾喊「沒黃國昌，民眾黨早垮了」

陳佩琪預告柯文哲復出見小草時間 「不是不想，他真的需要時間」