怨沒人回應很失望！陳佩琪自爆夫妻年報稅700萬：我喜歡鱷魚紋路的皮包

記者陳思妤／台北報導

民眾黨前主席柯文哲和太太陳佩琪（圖／翻攝自陳佩琪臉書）

民眾黨前主席柯文哲昨（4）日和民眾黨主席黃國昌合體直播，柯文哲的太太陳佩琪今（5）日發文直呼，內心激動有感。她說，上篇寫的搜索票上的罪證，等很久都沒人回應她，她很失望，還說自從柯文哲從政後，夫妻兩人平均年報稅額約700萬。她又提到，自己很喜歡鱷魚紋路的皮包，但太貴了，又較不環保，所以都買牛皮壓鱷魚紋來用，平常去醫院背環保袋，但年久沒用，都長黑斑了。

陳佩琪今天再度於臉書發文稱，昨天看見前後任主席溫馨的聊天，內心激動有感，感謝小草們這一年在北院、北所外的一聲，「阿北加油，阿北清清白白」，甚或監獄內一個送藥小動作，持續溫暖著他，要不是在大罷免中幫阿北投下反罷的一票，他不可能活著走出監獄，民進黨這一年執政的表現，果然把自己活成了台灣人最討厭的樣子了。

廣告 廣告

陳佩琪又說，這一年柯文哲精神被司法折磨，身體被關押摧殘，每次看到他辛苦地看著將近百份的筆錄，常想這麼一個有心讓台灣更好的人，為什麼民進黨這些人要用司法這樣對付他？台灣處境困難，大家都能知道，也都希望一起努力、創造出一個更美好的台灣來，他常說，「小英總統都完全執政了，還願意跟在野黨溝通，賴清德是少數總統，不謙卑溝通，反倒更專制獨裁，用司法整肅在野黨！」

陳佩琪批評，賴清德不溝通，卻關押在野黨主席和罷免在野立委， 拿人民的血汗錢買武器，不向人民報告，卻先跑去外國投書；「可以接受外國人外語一問一答訪問，卻不願意來立法院接受自己民代用國語答詢，請問總統是在想什麼？」

陳佩琪又稱，搜索票上說「貪污」的罪證，上篇臉書寫出其中第一點，買辦公室是和財力不符，據此推斷貪汙嫌疑重大，期待寫搜索票的人出來回應，但等很久都沒有，是很失望啦。她稱，「也是啦，根本不用回應，因為寫在搜索票上的理由，都不在起訴書中，大家學起來了嗎，這就是司法暗黑手段的精隨（應為：精髓）」。

陳佩琪聲稱，「先天馬懸空（應為：天馬行空）想一下罪名，然後昧著良心、不管多瞎的理由都能掰」，然後再兵分54路搜索，「加上散步想去就去搜的地方，是不只這些」，在家裡像蝗蟲過境般翻箱倒櫃，然後用從家搜到的東西編故事再來起訴，當初「想像」的「貪汙事證」，到了「起訴書一項都沒有」，瞎掰的搜索理由沒能用了， 難怪不想、也無能回應她。

「陳醫師、陳小姐，妳這麼有錢喔？能買這種包啊？」陳佩琪說，夫妻自從先生從政後，平均年報稅額約700萬，去年PO過這十年的報稅數字，她也不知道要怎麼幫自己解釋，只好這麼說，「你就拿走啊，我在東門市場買的，幾千塊吧，我跟你講在哪一家買的，去找老闆鑑定！」

陳佩琪稱，2014年沒當選前就買的，能跟京華城或小沈扯上什麼關係？用多少錢買的，她已經忘記了，「上面標15萬，打0.1折好了，那應該是1500買的吧！」她表示，自己喜歡鱷魚紋路的皮包，但太貴了，又較不環保，所以都買牛皮壓鱷魚紋來用，平常去醫院背環保袋，和柯文哲出席場合才改背這種，年久沒用，都泛黑斑了。

陳佩琪說自己的包太久沒背長黑斑（圖／翻攝自陳佩琪臉書）

更多三立新聞網報導

陳佩琪脫口「驚世言論」 媒體人：卑微到讓人想哭

陳佩琪護柯文哲扯賴清德 學者：活在「第三夫人幻想曲」

不在意柯文哲有「women夾」！陳佩琪扯：賴清德家搞不好也有

柯文哲想搶黃國昌「這專利」？周玉蔻：黔驢技窮、幼稚無腦

