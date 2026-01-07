怨漏水修不好拿「魚刀」追砍好友 狂男被逮「我曾是廚師帶刀很正常」

記者莊淇鈞／新北報導

梁男揮舞魚刀。（圖／翻攝畫面）

新北市永和區1名50歲的梁姓男子日前因住處漏水，找了水電工友人27歲的陳姓男子幫忙修繕，但疑似沒有將漏水的問題解決，再加上陳男挑撥梁男與女女友的感情等，2人反目成仇，本周日（4日）凌晨2時許，陳男回家時，剛好聽到梁男酒後跟其他友人說自己的壞話，2人再爆衝突，梁男竟然拿出預藏的「魚刀」揮舞追砍陳男，嚇壞其他附近鄰居，警方獲報後到場逮捕梁男，梁男竟說他之前是廚師，身上才帶著「魚刀」，警詢後梁男依全恐嚇罪送辦，之後遭法院裁定羈押。

梁男跟警方表示自己曾是廚師帶把刀在身上很正常。（圖／翻攝畫面）

據了解，梁男跟陳男本來都是住在永和區竹林路某公寓的鄰居兼好友，日前梁男住處因為漏水，找了職業是水電工的陳男協助修繕，但疑似陳男沒有將漏水問題解決，加上其間陳男疑似曾挑撥梁男跟女友的感情，梁男傳訊恐嚇陳男被告，新仇舊恨下2人反目成仇。

警方查扣梁男的魚刀。（圖／翻攝畫面）

本周日凌晨2時許，梁男在家中與其他友人飲酒作樂，期間跟友人說了陳男的壞話被正好剛回家的陳男聽到，2人因此發生口角，豈料梁男竟拿出預藏的魚刀作勢揮舞追砍陳男，讓附近鄰居嚇得報警，警方獲報到場將梁男逮捕，梁男當場辯稱，自己以前是廚師，隨身帶把「魚刀」很正常，梁南京警詢後被依恐嚇罪移送新北檢，檢察官複訊後聲押經法院裁定獲准。

