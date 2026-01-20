怨父母每月只給5千...啃老逆子砍死雙親 逃亡新莊落網僅剩587元

蘆洲逆子殺雙親震驚社會！警方調閱相關監視器，發現廖姓嫌犯殺人後表情輕鬆，甚至不斷變裝，想要躲避警方查緝。他被抓到的時候，口袋裡面只剩下587元，連住旅館的錢都沒有，只能流浪街頭。而他犯案的原因，竟然只是嫌父母管教嚴，以及每個月5000元的零用錢太少。

冷血嫌數度變裝、換路線設斷點 遊蕩遭巡邏警逮住

17號晚上，廖姓嫌犯殺死爸媽後輕鬆的散步，穿藍色外套從家裡走出來，騎機車逃逸。隔天他又出現在鏡頭前，穿淺色上衣，彎下身子抓癢，看似若無其事，冷血的表現警方看了都不寒而慄，他甚至5度刻意更換不同服裝，增加追查難度。

廣告 廣告

嫌犯5度變裝逃亡。圖／台視新聞

嫌犯持刀瘋砍雙親37刀，隨即逃到新北市新莊，不停地在體育場、公園周邊來回遊蕩，直到19號員警巡邏時發現巷弄有人鬼鬼祟祟，一查發現竟是犯下蘆洲雙屍命案的廖姓嫌犯，立刻上前逮人。

父母賣銅板美食蔥油餅拉拔 嫌落網辯管教嚴格逞凶

被逮的當下，嫌犯包包裡面裝著沾滿血的衣服、美工刀等工具，口袋裡也只剩587元，身上既沒有手機，也沒有任何證件，錢不夠也無法入住旅館，只能流浪街頭。

老夫妻平時開小貨車在三重賣蔥油餅。圖／翻攝自翁翁旅食空間

廖姓凶嫌36歲，是家中獨生子，平時遊手好閒、在家啃老，落網後還辯稱是爸媽管教太嚴，嫌棄每個月只給5000元零用錢。事實上老夫妻平時開小貨車賣蔥油餅，是三重知名銅板美食，兩人努力工作過生活，辛苦把兒子拉拔長大，沒想到慘遭親生兒子殺害，令人不勝唏噓。

※《台視新聞》關心您：遠離家庭暴力，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助

※犯罪行為，請勿模仿

新北／蔡長育、楊文豪 責任編輯／施佳宜

更多台視新聞網報導

蔥油餅夫妻遭獨子砍37刀！ 警揭追捕過程：兇嫌曾多次向父母討錢

雙屍涉案獨子新莊落網！稱「父母管教嚴」疑預謀犯案 警20:30說明

蘆洲夫婦命案涉重嫌獨子長期啃老、有毒品前科 機車棄三重後逃逸