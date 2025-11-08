怨老師請假未向家長報備、聯絡簿沒挑錯字 家長公審引爆網路大戰
一名心急如焚的小一家長在社群上大吐苦水，矛頭直指孩子的學校和導師。她揭露導師在早自習讓低年級學童進行測驗，被質疑後才改稱是「練習」。更讓她火冒三丈的是，老師臨時請假卻未曾知會家長，連孩子連絡簿抄寫有誤，導師竟也草草簽字放行。家長痛批校方管理鬆散，「快被這間學校氣死」，文章一出立刻引發社群網友的熱烈圍觀。
新竹一名小一家長在臉書社團「爆料公社公開版」，羅列他認為學校荒腔走板的管理問題，不僅在明文規定不能上課、考試的早自習讓小學生考國語跟數學，被家長關切才辯稱是「練習卷」。甚至家長也未被通知老師請假，代課老師也草率監督學生抄寫連絡簿，儘管家長跟校方反映問題，教務主任僅以口頭承諾敷衍了事，卻毫無改善。他同時抱怨在班級群組中被指責「態度不佳」，甚至被警告要保留法律追訴權。這名家長不滿控訴「老師違規、主任護短、家長會長嗆人提告」，大聲疾呼教育局介入，徹底檢視這所學校的失責狀況。
貼文迅速演變成網路上的口水戰，許多網友對這位家長表示不以為然，直言：「老師請不請假干家長屁事」「為什麼老師請假要通知家長？」「小孩聯絡簿抄錯是小孩的問題吧」「抄錯聯絡簿怎麼會是怪老師」，認為家長過度干涉教學專業，「要不要帶回去自學啊」。然而，另一派聲音則堅決主張早自習禁止考試是教育部的硬性規定，批評在低年級就違反規定考試的老師根本不稱職。
除了親師衝突，教育現場的艱難挑戰也被赤裸裸地攤開，一位擁有20多年資歷的九年級老師無奈分享當前學生的七大「奇特」現象。學生總是「選擇性失聰」，對老師苦口婆心的重點，他們自動開啟降噪模式，即使被點名檢討，一邊聽訓一邊嬉皮笑臉，彷彿事不關己；將學校當成「度假勝地」，校規形同虛設，奉行「我說了才算」的圭臬。此外有些學生也認為反正笑一下、撒個嬌就蒙混過去，記過處分也毫不在乎，連改過銷過都懶得動手；課堂上討論熱絡、八卦不斷，一到考試，看到考卷卻只剩下集體發呆，最終的成果就是豪邁地塗滿一整排A或B，或者乾脆盲選，展現「隨緣」的的答題藝術。
另外，這些學生擁有「授課即催眠」體質，老師講笑話時，他們比誰都來得精神抖擻、生龍活虎，但一進入正式教學，就像被施了沉睡咒，立刻一覺不醒，整堂課只能看見一片低垂的頭皮海；身上掛滿潮流名牌，從頭到腳都是「行走的鈔票」，但最基本的學雜費、班級費卻永遠繳不出來，甚至還得讓老師幫忙申請獎助學金，價值觀令人費解；眼前一公尺處的垃圾桶懶得彎腰，連丟個衛生紙都嫌麻煩，但為了繞遠路去教室走廊盡頭的飲水機，卻能健步如飛，展現令人驚訝的行動力；學生對自己班級的活動愛理不理、興趣缺缺，彷彿是局外人，可是只要隔壁班或別組有任何風吹草動，他們卻是衝在最前線、參與度最高的熱心人士，「他班歸屬感」爆棚。這名老師也觀察學生甚至出現將飲料盒挖空藏電子菸等脫軌行為，「遠看上課喝飲料，實際是在抽電子菸」。
這位資深教師感嘆，在現今的教育環境中，老師管教權限不斷流失，面對這些怪誕景象只能徒留嘆息。他直言教學已成為一種弔詭的處境，難怪越來越少人願意投身教職，因為「寧可被自己的孩子氣到，也不願被別人的孩子氣死！」這句話精闢地道出了當前教師群體飽受壓力的心聲。
