怨遭民進黨極盡羞辱 陳佩琪喊：京華城是21世紀奇案

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案，遭羈押一年後重獲自由，他的動態也引發關注。柯文哲的妻子陳佩琪直呼，「京華城是21世紀的冤案與奇案」，柯文哲不只被羈押禁見，所有司法可以羞辱、整肅他的手段，全都被拿出來用，並痛批檢察官和法官不把柯文哲當人看。

陳佩琪。（圖／中天新聞）

陳佩琪今天在臉書發文表示，京華城的容積率，是「獨立」在台北市政府外的都委會委員討論後通過的，全程公開上網，且LIVE 線上同步直播，誠如柯文哲所說，檢察官要是不滿結果，就直接羈押都委會委員去問就好了。現在，反倒通過的人沒事，而是羈押柯文哲一年不放？

陳佩琪指出，柯文哲65歲了，在社會上也算是個有歷練的人了，當了25年的醫生，也救活了許多病人，從政後當過首都市長，也經過了這幾年的黨主席歷練，在社會上也算是個咖，他的人權理應更受矚目、更受重視才對，不是要特權，就只是要「公平」兩字，而我們有嗎？2024年8月30日， 檢廉兵分多路搜索，搜索處甚至和我們一點也沒關係的都敢來，搜索票上瞎掰一堆所謂貪污嫌疑，法官不知有沒有和檢察官查證其真實性，就兩眼一閉，核准、放行了。

陳佩琪直呼，檢察官和法官不把柯文哲當人看，搜索票上瞎扯幾句，法官就簽核了，她不相信法官在搜索票上的功用僅是橡皮圖章用而已，完全不需查證上面寫了什麼，可以連審都不審，連查都不查，就放行出去？司法對搜索票上載明的理由應有審核機制，也相信高階知識份子不會棄守自己的專業，不會讓人把自己當橡皮圖章使用，所以搜索柯文哲的理由，法官有求證過嗎？「還是柯文哲就是賤人、賤狗、賤命， 搜他、押他、踹他，隨便你們高興？ 」

柯文哲。（圖／中天新聞）

陳佩琪說，羈押、延押，抗告駁回的戲碼一直反覆上演著，演到最後，大家累了，法官不想演、也不要演了，就直接說「尊重審級制度」羈押。律師說，所謂的「審級制度」，就是高院說要押的意思，反正法官就直接承認說，司法也不是他可以獨立斷案的，人家上面說要押，哪敢不押？大家知道柯文哲當時有多慘嗎？不只要被羈押，還要被禁見，所有司法可以羞辱到他、可以整肅到他的手段，全都使盡全力拿出來用。

陳佩琪回憶，先前柯爸病危時，法院仍不放過柯文哲，理由說是要訊問證人，但卻關著他三個月不開庭，知道台灣社會重視孝道，故意說你犯的是重罪，讓你演齣父親過世、兒子不在身邊的不孝戲碼給全世界的人看。柯文哲最近提到，民進黨就是要把他關好、關滿到34個月，「我是聽人說民進黨要用不同的案件持續把他關押到死為止，他自己說了，當時已經知道自己有可能死在獄中，心裡已有準備了。」

陳佩琪和柯文哲。（圖／翻攝陳佩琪臉書）

陳佩琪表示，民進黨極盡可能地羞辱我們，想要讓全球的人知道你們手段有多高竿、有多兇殘，而我們有多悽慘嗎？「那沒問題啊，我把我們的悲慘遭遇公布給全世界的人看」，台灣號稱是人權社會，民進黨說他們是靠人權起家，聽了民進黨口中講出的這種世紀大謊言，大家不覺的這個黨有夠可笑的嗎？什麼時候民進黨說謊已經跟呼吸一樣自然了？台灣人永遠不要低估民進黨無恥的程度。自己會用餘生一直寫，寫到天涯海角的每一個角落，寫到進棺材的那一刻為止，寫到民進黨下台的那一天才停。

