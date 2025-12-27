怨「垃圾車不等人」害他跌倒 台中清水六旬男子竟「持西瓜刀追車」

即時中心／徐子為報導



19日爆發台北捷運隨機攻擊案後，正值全台風聲鶴唳，草木皆兵之際，台中市清水區清潔隊垃圾車今（27）日上午值勤收垃圾時，一名65歲蔡姓男子疑似因昨天未能及時倒垃圾，追車跌倒，今日倒垃圾竟「持西瓜刀追車」，還拿刀拍打車體，垃圾車駕駛急報警，蔡男被依殺人未遂罪嫌，移送偵辦。





台中警方調查指出，65歲蔡男於26日倒垃圾時，因未能追上垃圾車而跌倒，致心生不滿，遂於今日上午11時許，在清水區神清路持刀欲與環保局清潔隊垃圾車駕駛王男理論。王男發現後立即躲回垃圾車內，所幸未造成人員傷亡。



台中警清水分局獲報後，隨即啟動優勢警力趕赴現場，並即時將蔡嫌以現行犯逮捕到案，全案依法移送臺中地方檢察署偵辦。警方呼籲，民眾遇有糾紛應理性溝通，切勿藉故生端，警方絕不容許不法行為挑戰公權力，對於任何違法行為，均將積極迅速查緝到案，依法究辦，以維護市民生命財產安全。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

