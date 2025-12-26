怪到上新聞！日本「鋼鐵香蕉」爆紅 台灣人1晚下單1500根 四叉貓也買了

記者許雅惠／台北報導

平安夜，有台灣人下單1500根「鋼鐵香蕉」。（圖／翻攝自X「IRON FACTORY IKEDA」）

日本製造商再度被台灣人「掃貨」！位於日本廣島的金屬製造商「IRON FACTORY IKEDA」近日再度在社群平台掀起話題，原因是他們推出的超狂商品──全球獨創的「鋼鐵香蕉」，近期在台灣人氣再度暴衝。官方透露，光是今年平安夜，就接到來自台灣高達1500根的訂單量，讓業者直呼又驚又好奇。台灣網紅「四叉貓」劉宇也在訂購人名單之列，他也向《三立新聞網》記者透露購買原因。

所謂的「鋼鐵香蕉」，其實是一把外型神似香蕉的鐵鎚。廠商早在2019年就曾將菲律賓香蕉進行金屬化處理，打造出話題性十足的「香蕉槌」，因反應熱烈，2020年再推出進化版「香蕉鐵鎚DX」。該款商品全長約20公分、重量達1.5公斤，不僅能正常敲釘子，甚至標榜可在攝氏1000度高溫環境下使用，實用度與話題度一次滿足。

廣告 廣告

價格同樣充滿巧思，小尺寸售價3287日圓（約新台幣675元），大尺寸則為1萬1877日圓（約新台幣2441元），其中「11877」的數字，正好對應日文諧音「いいバナナ」（好香蕉），讓不少網友直呼「連定價都很會」。

所謂的「鋼鐵香蕉」，其實是一把外型神似香蕉的鐵鎚。（圖／翻攝自X「IRON FACTORY IKEDA」）

事實上，官方早在2023年就曾因訂單接不完，在X（前Twitter）上發文詢問：「台灣的朋友們，你們到底想怎麼使用它呢？」引發熱烈討論。台灣網友也在臉書社團「日本行銷最前線」瘋狂歪樓，有人笑稱「比較好奇重量好不好敲」、「超適合當聖誕節交換禮物」、「根本車窗擊破神器」、「以後急診室可能會常看到它」、「我要這個怪東西」，甚至還有人開玩笑說「買家實拍照應該都會變成急診室X光片」。

而在平安夜的貼文下方，連台灣網紅「四叉貓」劉宇都現身留言詢問「我也想買一個，請問在台灣要怎麼訂購？」官方也親自回覆，目前已可透過蝦皮平台購買，再度引爆話題熱度。《三立新聞網》記者詢問四叉貓購買動機，他也開心回答：「就很可愛呀！」他也是耶誕節當天下單，含運費花費近台幣3000元，預計1月份就可以收到了。

台灣網紅「四叉貓」劉宇都現身留言詢問「我也想買一個，請問在台灣要怎麼訂購？」《三立新聞網》記者詢問購買動機，他開心回答：「就很可愛呀！」（圖／翻攝自X「IRON FACTORY IKEDA」）

更多三立新聞網報導

冷到爆表!東亞陷「極寒地獄」恐爆大雪 日十年一遇寒凍、南韓體感-20度

升息也救不了？日圓陷貶值風暴「逼近警戒線」華爾街最慘預測：殺到165

低油壓警示一亮就熄火！美國福特渦輪引擎爆缺陷 NHTSA啟動調查

北捷隨機殺人後新禁令！戴防毒面具、頭盔等武裝裝扮一律請下車＋報警

