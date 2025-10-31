怪力！大谷翔平熱身轟150公尺全壘打 道奇打擊教練讚狀況超好「不擔心」

道奇球星大谷翔平在賽前自由打擊中展現怪力，28球揮出14發全壘打。圖／翻攝自X@Dodgers

多倫多藍鳥與洛杉磯道奇明（1）日即將展開世界大賽第6戰，道奇球星大谷翔平在賽前自由打擊中展現怪力，28球揮出14發全壘打，最遠飛行距離達150公尺。打擊教練Aaron Bates盛讚大谷狀況極佳，強調雖近兩戰無安打，但擊球內容不差，打擊感覺正逐漸回升。

多倫多藍鳥在世界大賽目前以3勝2敗領先，第6戰將於明日在多倫多登場。雙方於今日在羅傑斯中心進行賽前調整。

洛杉磯道奇日本球星大谷翔平在自由打擊中共揮擊28球、其中14球為全壘打。第二輪時，大谷擊出一發約 130 公尺的中外野全壘打；第三輪更將球轟到右外野後方廣告看板附近，距離約 150 公尺。

打擊教練Aaron Bates談到大谷翔平的狀況時表示：「他的打擊真的很好。自己主動要求多打一輪，大概是想再抓一下感覺吧。不過揮棒本身非常順暢。」

Bates也補充說，大谷本季第三次進行自由打擊，前兩次分別是在國聯冠軍賽（對釀酒人）與世界大賽開打前一日，「每次都是他自己提議要在戶外打的，而且總會找另一位打者一起輪流練，能在回合間稍微休息一下。」

大谷翔平在第3戰曾狂掃4支安打、包含2發全壘打，但接下來兩戰則陷入低潮沒有安打。不過Bates並不擔心：「第一打席那顆強勁的平飛球，如果一壘手離壘遠一點，應該會穿出去；右外野那球也只是被外野手精彩接殺而已。大谷的打擊內容其實不錯。季後賽的投手都很強，但昨天的揮擊也很扎實，兩球都是強勁擊球，只是對方防守太好。完全沒問題。」

當被問到國聯冠軍戰G4的那發史詩級全壘打的實際飛行距離時，Bates笑說：「我不確定精確數字，但實際上總比官方測得的還遠。就算說有 500 英尺（約 152.4 公尺）也不誇張。雖然測出來大概是 469 英尺（約 143 公尺），但感覺上像 520 英尺（約 158.5 公尺）。總之，那球真的遠得離譜。」



