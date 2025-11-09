怪味惹禍！男當街吸K菸 與警四目相對 秒慌張丟證據

男抽Ｋ菸見警秒丟棄仍遭逮。（圖／TVBS）

台北市警方近日在處理違停事件時，意外發現一名32歲劉姓男子正在店門口吸食摻有K他命的香菸。當警方聞到奇怪氣味轉頭查看時，與劉男四目相對，劉男立即慌張丟棄手中香菸，引起警方懷疑而上前盤查。經檢驗，丟棄的香菸及劉男主動交出的吸管均呈K他命陽性反應，警方依毒品危害防制條例進行後續處理。這起案件顯示即使在公開場所，毒品使用者仍難逃法網。

這起意外查獲毒品案件發生在台北市信義區基隆路上。當時警方正在處理一起違停事件，卻突然聞到一股奇特氣味。員警循味轉頭，恰好與附近一名男子四目相對，該男子見狀立即丟棄手中香菸，行為相當可疑。警方敏銳地注意到這個異常舉動，立即上前查看被丟棄的香菸，發現疑似摻有毒品成分。在隨後的盤查過程中，劉男起初試圖裝傻，但最終不得不交出身上攜帶的吸食用吸管。經過警方檢驗，確認香菸和吸管都含有第三級毒品K他命成分。

信義分局六張犁派出所所長陳布長表示，警方發現該香菸中疑似摻有第三級毒品K他命，該名男子並主動交付出一支疑似裝有K他命粉末之吸管。警方隨即將其帶回所查驗，鑑驗結果呈毒品K他命陽性反應，全案後續將依違反毒品危害防制條例進行裁處。調查顯示，劉男當時在附近店家消費後，走出店門準備吸食摻有K他命的香菸，卻因為散發的特殊氣味引來警方注意。他企圖通過丟棄香菸來銷毀證據，不料反而將關鍵證據留在現場，最終人贓俱獲。這起案件提醒民眾，警方對於毒品的查緝工作無所不在，即使是看似日常的巡邏執勤，也可能因為細微的線索而查獲毒品案件。吸食毒品不僅違法，更會對個人健康造成嚴重危害。

《TVBS》提醒您：

◎珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬

◎毒品防制諮詢專線：0800-770-885

