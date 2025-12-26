怪在野黨擋總預算 洪孟楷翻舊帳：2009年民進黨沒審完還喊贏了！

今天（26日）是立法院2025年最後一次召開院會，明年度總預算案遲未審查，賴清德總統昨砲轟在野黨阻擋總預算審查，還宣稱憲法明文規定明年度預算，需在今年12月31日前審完。國民黨立委洪孟楷出示舊資料打臉，2009年1月14日的時候還無法審查總預算，民進黨當年在野不但杯葛總預算，還喊「我們贏了！」

國民黨立委洪孟楷翻出民進黨也曾杯葛總預算，直到該年1月14日都還無法審查的情形。（中天新聞）

對於賴清德宣稱憲法明訂明年度總預算需在今年12月31日前審完。網民也翻出《中華民國憲法》條文打臉，嘲諷賴總統「自創憲法」，因為憲法從頭到尾都沒有總預算的審議確切時間，僅有：第59條規定：「行政院應於會計年度開始三個月前，將下年度歲入歲出預算案提出於立法院。」第63條規定：「立法院有議決法律案、預算案……之權。」

廣告 廣告

對於總預算審查，洪孟楷今早受訪表示，賴清德總統昨天火力全開，呼籲賴總統不要火力開錯了對象。要火力全開，可以對付詐騙集團吧！對付那些犯法的人士吧！你知道詐騙的金額在12月又要再突破60億了？又要再創一個高峰點了嗎？ 這是詐騙死灰復燃，持續的賴，讓國人受傷，這是第一個部分。

洪孟楷指出，第二個部分，你（賴清德）說針對在野黨，但最重點在於是明年115年的總預算，違法漏編的是行政部門違法漏編，沒有依照立法院三讀通過的法案以及預算案，來去做編列軍人加薪以及警消人事條例的相關費用，你（行政院）違法漏編了。

洪孟楷質疑，行政院送出來一個違法的版本，要在野黨違法的幫你審查，說得過去嗎？行政院送出來一個違法的版本，要立法院長韓國瑜來幫你（賴政府）背書。 講得通嗎？所以現在的問題點是行政院違法漏編，該編列的沒有編列，我們（在野黨）要怎麼樣有辦法審查？所以從開宗明義就一直講了，你（行政院）依法補編、依法行政；依法補編、即刻審查。

賴清德總統。（總統府提供）

洪孟楷進一步質疑，可是過去兩個多月過去了，那是行政部門完全沒有任何消息、完全不想任何動作。那你（賴清德）現在突然間搖身一變，變成你是指導者，指責為什麼沒有審查？你要不要先問問看行政院為什麼沒有依法編列？這應該非常容易清楚明白瞭解的道理。連小學生都知道，但為什麼總統要刻意忽略這樣的一個理由？然後來去指責在野黨？

洪孟楷強調，總預算若12月31日沒有審查通過，相關的人事以及相關延續性的建設預算還是持續可以動用，絕對沒有存在政府停擺的狀況。

洪孟楷出示今早找出的舊資料，2009年。 民進黨在野的時候，就有曾經講過總預算來不及審，民進黨臨時提案上百個，所以來不及二讀就散會了。那個時候民進黨的委員還高喊「我們贏了，我們贏了！」天吶，那個時候你們在野杯葛總預算，然後喊說「我們贏了！」

洪孟楷續指，為什麼找2009年？因為那個時候賴清德還在立法院當立法委員。 賴清德2010年才去台南市長呀！2009年他還是民進黨團的幹部。而這樣子上百個臨時提案杯葛總預算，讓2009 1月14日的時候還沒有辦法審查。這不就是你民進黨當初的作為嗎？結果現在賴總統又跳出來要求12月31日前審總預算，不然就是違憲，「神也是你、鬼也是你，可以這個樣子嗎？」

洪孟楷表示，所以回到最關鍵的問題，「依法編列、即刻審查；違法漏編是你行政院。」

延伸閱讀

停砍年金法案 政院26日決定不副署或聲請釋憲

賴清德與綠委研擬反制策略前 喊話藍白：以國家利益為最優先

若三讀通過中天在行政訴訟確定前復台？ NCC：會依法行政