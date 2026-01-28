怪大叔盯梢送餐還曖昧問「有無對象」 藥局女店員遭跟騷3個月崩潰提告

【記者曾佳俊／台北報導】台北市中山區一名藥局女店員長期遭一名怪大叔糾纏騷擾，從去年11月起，該男幾乎天天出現在她的上班地點附近，不僅在店門口徘徊，還多次進出藥局購物並藉機搭訕，不但送上食物與飲料，甚至私下打電話詢問她：「有沒有對象」，行為讓女子備感壓力與恐懼，最終鼓起勇氣向警方報案提告。

中山分局警方調查，37歲女子在北市中山區林森北路的一家藥局擔任女助理，從2025年11月開始，發現有一名男子經常在店裡及店外徘徊，有時還主動送上食物與飲料，讓女子感覺相當可怕。

廣告 廣告

事後該名女店員經常性的看到怪男出沒在藥局附近，不是進來買東西，就是在店外徘徊，心理備感壓力與不安，歷經3個月的折磨終於受不了，在本月27日到北市警局中山分局中山二派出所詢問相關問題，警員告知如果認為被跟騷就可以提出相關告訴。

未料女子回到藥局工作又看到男子疑似再度現身，嚇得立刻再打電話報警，不過員警趕到現場時未發現男子，警方向女店員了解相關情形後進行調查，已掌握相關男子身分，被害女子也於昨（28）日至派出所完成筆錄，警方後續將通知男子到案說明，訊後將依法送辦。

藥局女助理在社群平台PO文，表示這世界變態比你想像得還要多，呼籲女生小心警惕，並隨身攜帶辣椒水。翻攝畫面

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

郭富城愛女拷貝BABYMONSTER 小姊妹卡點精準沒讓舞王爸漏氣

李進企業14.3億購林園工業地 捷運延伸國7加持新屋房價續漲

算舊帳？女偶像退圈剃平頭 突割席絕交蔡徐坤

