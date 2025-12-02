怪大叔躲商業大樓女廁尾隨10歲女童 母親機警報案逮偷拍惡狼 11

CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／台北報導

台北市一名從事旅遊業務的林姓男子，上個月底走進中山區長春路一處商辦大樓，當時一名未滿10歲的女童如廁結束離開時，林男卻尾隨在後，女童母親發現有林男竟從女廁走出，立刻請大樓人員協助報案，警方到場後赫然發現林男手機內全都是偷拍照，甚至還有女性的私密處照片，由於林男對於照片來源語焉不詳，訊後被依妨害性隱私、《兒童及少年性剝削防制條例》等罪移送偵辦。

警方調查，林男在上週走進北市中山區長春路一處商辦大樓，然後就躲在4樓的女廁裡面，當時一名未滿10歲的女童去上廁所，母親則在外等候，結果女童如廁完畢走出廁所時，母親卻發現林男竟跟在女童後面，女母親尾隨發現，林男走路的同時竟在查看手機相簿，於是立刻請大樓人員協助報警。

商辦大樓中的4人先將林男攔住以等待警方到場，結果警方到場後果真在林男手機裡發現他剛剛拍攝的女童私密照，同時手機內還又大量偷拍照片，其中還有不少女性私處照片，林男對於照片來源語焉不詳，警方訊後依妨害性隱私、《兒童及少年性剝削防制條例》等罪移送偵辦。

照片來源：翻攝畫面

