《怪奇物語》大結局上線時間曝光！ 角色們進行最終奮戰

Netflix《怪奇物語》第5季昨（30）日釋出完結篇預告，角色們即將開始最後一次的「潛行」。當哈普（大衛哈伯 飾）對著伊萊雯（米莉芭比布朗 飾）說：「我要你奮戰，最後一次。」而畫面回顧前幾季伊萊雯以的童年，不斷遭受攻擊、被壞人利用，但伊萊雯從來沒有倒下過，現在要為這件事結束後的生活而戰，為霍金斯以外的生活而戰。

所有角色準備開始進行最後的「豆莖計畫」（Beanstalk Plan），當他們真的看到了異次元世界的「深淵」（Abyss），才發現原來事情沒有那麼簡單。不過這也將是最後一次，大家齊心協力與威可那（傑米坎貝爾鮑爾 飾）對抗，且一定要救出荷莉（奈兒費雪 飾）與其他被威可那綁架的孩子。

如果看在第2輯第7集已經哭到泣不成聲，最終章大結局請一定要準備好衛生紙。《怪奇物語》第5季第1輯與第2輯現正熱播，大結局1月1日台灣時間上午9點Netflix全球獨家上線。

