《怪奇物語》大魔王戲外不綁架！暖送小演員「神祕禮物」
娛樂中心／李明融報導
Netflix史上最強IP《怪奇物語》在2025年尾聲迎來最終章，在第五季第8集「The Rightside Up」迎來了長達兩小時的最終章，不少劇迷對於這部陪伴10年的神作的落幕紛紛感到不捨，看完結局後甚至一度不敢相信「劇情真的結束了？」，劇中飾演大魔王「威可那」（Vecna）的英國演員傑米坎貝爾．鮑爾（Jamie Campbell Bower）最後一季中綁架了霍金斯小鎮（Hawkins）12名「身心虛弱」的孩童，讓不少劇迷氣得牙癢癢，然而在劇外鮑爾其實是個暖心大哥哥，他特別準備「小禮物」給小演員們，作為紀念，讓他們直呼「感動到快落淚」。
鮑爾戲裡飾演恐怖大反派，戲外卻是一個暖心大哥哥。（圖／翻攝自Jamie Campbell Bower IG、Netflix提供）
鮑爾在劇中與小演員們有大量對戲「威可那」，劇中威可那冷酷、令人畏懼的形象深入人心。（圖／Netflix提供）
鮑爾在劇中為了幫助奪心魔（Mind Flayer）重新創造世界，與小演員們有大量對戲。劇中威可那冷酷、令人畏懼的形象深入人心，但戲外鮑爾卻反差極大。童星連恩·阿斯丘（Liam Askew）日前在社群平台分享收到的書籍照片，稱這是「最棒的禮物」，鮑爾特別挑選經典童書《時間的皺摺》（A Wrinkle in Time），送給劇中被他「抓起來」的多名童星，並在每一本書上簽名，用劇中角色「Mr. Whatsit」的身分，為不同孩子寫下專屬字句。他在其中一本寫著：「親愛的Mary，歡迎回家，讓我們一起改變世界吧。愛你的Henry。」更在另一本書上幽默提醒：「不要走進森林！」，讓孩子們大讚鮑爾貼心又溫暖。同劇演員奧莉芙·阿伯克隆比（Olive Abercrombie）也在留言區感性表示，鮑爾非常細心且真誠，「感動到快要落淚」。
「威可那」為了幫助奪心魔（Mind Flayer）重新創造世界，綁架霍金斯小鎮12名「身心虛弱」的孩童。（圖／Netflix提供）
連恩還親手畫了一張「威可那」素描送給鮑爾（左），還有其他演員的簽名。（圖／Netflix提供，翻攝自Liam Askew IG）
《怪奇物語》由達菲兄弟（The Duffer Brothers）創作，第5季故事描述1987年秋天，裂縫開啟讓霍金斯小鎮傷痕累累，主角群團結起來，只為一個目標：找到威可那並殺掉他。但威可那徹底消失，他的行蹤和計畫皆成謎。更麻煩的是，政府將整個小鎮列為軍事隔離區，更加強搜捕伊萊雯，迫使她必須再度藏身。威爾失蹤將屆週年之際，再熟悉不過的恐懼感排山倒海襲來。最終戰役將至，這次他們要面對的黑暗力量，比以往更強大而致命。為了徹底終結這場惡夢，必須凝聚所有人的力量，最後一搏。
原文出處：《怪奇物語》大魔王戲外是暖男！不綁架改送「這本神祕禮物」惹哭小演員
