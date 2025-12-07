《怪奇物語》官方團隊突點名台灣！杜夫兄弟喊話：有望來台取景

娛樂中心／吳宜庭報導



Netflix現象級影集《怪奇物語》（Stranger Things）迎來最終第五季，官方日前特別選在日本東京舉辦亞太區唯一的宣傳行程，吸引國際媒體齊聚。節目團隊不僅與四位主演芬恩·沃夫哈德（Finn Wolfhard）、蓋頓·馬塔拉佐（Gaten Matarazzo）、迦勒·麥羅林（Caleb McLaughlin）、諾亞·施納普（Noah Schnapp）面對面對談，也獨家訪問影集主創杜夫兄弟（The Duffer Brothers）。





杜夫兄弟透露，「台灣」是他們一直非常嚮往的地方，若有機會樂意來台走訪甚至取景拍攝。（圖／翻攝自微博）

《怪奇物語》最終季到來，在全球引爆討論話題，《完全娛樂》專訪杜夫兄弟在訪談中也透露亞洲影視文化對《怪奇物語》的深刻影響，杜夫兄弟提到，日本、韓國的影視作品長年為劇集提供大量靈感，而「台灣」更是他們一直非常嚮往的地方，當被現場推薦台北101、夜市等經典景點時，杜夫兄弟立刻眼睛一亮，興奮表示：「That’s on my top of the list！（早就在我的清單最前面了！）」並語帶期待地強調，未來若有合適機會與企劃，非常樂意親自來台走訪甚至取景拍攝，讓粉絲期待未來是否有機會在影集或相關作品中，看到台灣元素的驚喜登場。

《怪奇物語》影迷看過來！主創「狂讚台灣」放話：有機會來台取景拍攝

《完全娛樂》也特別準備充滿「台灣味」的小驚喜，讓四位主演瞬間露出驚喜表情。（圖／翻攝自微博）

此次，見到現場特別準備充滿「台灣味」的小驚喜，包含義美小泡芙等多款經典台灣零食，被裝進獲封「台灣LV」的茄芷袋帶到現場，成功吸引主演們的目光。當看到滿滿的零食時，四位主演瞬間露出驚喜表情，芬恩與蓋頓甚至興奮喊道：「You get us, man！（你太懂我們了！）」及「You have done it！（你成功擄獲我們了！）」，接著大方品嘗並連連稱讚。





