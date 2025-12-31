《怪奇物語》最後一次的潛行 ！ 大結局1月1日上午9點上線

▲ 圖 / Netflix 提供

台北市 / 林彥廷 綜合報導

為了最後而戰，昨（30）日晚間與北美同步釋出Netflix《怪奇物語》第5季完結篇預告，角色們即將開始最後一次的「潛行」。當哈普（大衛哈伯 飾）對著伊萊雯（米莉芭比布朗 飾）說：「我要你奮戰，最後一次。」而畫面回顧前幾季伊萊雯以的童年，不斷遭受攻擊、被壞人利用，但伊萊雯從來沒有倒下過，現在要為這件事結束後的生活而戰，為霍金斯以外的生活而戰。

圖 / Netflix 提供

▲ 圖 / Netflix 提供

所有角色準備開始進行最後的「豆莖計畫」（Beanstalk Plan），當他們真的看到了異次元世界的「深淵」（Abyss），才發現原來事情沒有那麼簡單。不過這也將是最後一次，大家齊心協力與威可那（傑米坎貝爾鮑爾 飾）對抗，且一定要救出荷莉（奈兒費雪 飾）與其他被威可那綁架的孩子。

如果看在第2輯第7集已經哭到泣不成聲，最終章大結局請一定要準備好衛生紙。《怪奇物語》第5季第1輯與第2輯現正熱播，大結局1月1日台灣時間上午9點Netflix全球獨家上線。

Netflix《怪奇物語》第5季劇情提要

1987年秋天，裂縫開啟讓霍金斯小鎮傷痕累累，主角群團結起來，只為一個目標：找到威可那並殺掉他。但威可那徹底消失，他的行蹤和計畫皆成謎。更麻煩的是，政府將整個小鎮列為軍事隔離區，更加強搜捕伊萊雯，迫使她必須再度藏身。威爾失蹤將屆週年之際，再熟悉不過的恐懼感排山倒海襲來。最終戰役將至，這次他們要面對的黑暗力量，比以往更強大而致命。為了徹底終結這場惡夢，必須凝聚所有人的力量，最後一搏。

