《怪奇物語》最終回登北美戲院 賺進超過7.85億

《怪奇物語5》來到最後完結，登上北美戲院。（Netflix提供）

Netflix史上最受歡迎的影集《怪奇物語》最終回在北美大銀幕放映，600家戲院同步上映，數據顯示，《怪奇物語》最終回為戲院帶來約2500萬至2800萬美金（約7.85億至8.79億台幣）的收入。而稍早《怪奇物語》創作者達菲兄弟已在社群平台宣布，相關票券銷量達110萬張，他們也對最終回能夠登上大銀幕感到激動，「這是我們夢寐以求多年的心願，這感覺是慶祝這段冒險終結最完美、甚至可以說是最酷的方式。」

值得關注的一點是，受到演員的合約限制，戲院端無法對這次的放映活動，以門票方式來販售，因此改採「購買餐飲兌換券保留座位」的方式運作。全美最大院線 AMC，每個座位必須購買20元的餐飲抵用卷，而AMC憑藉75.3萬人次進場，單獨貢獻約1500萬美元（約4.7億台幣），成為最大受益者，不過確切的數據還有待公佈。

廣告 廣告

不過AMC執行長亞當艾隆暗示，AMC已與Netflix展開討論，評估未來更多內容進行戲院放映的可能性，並對2026年及其後的合作前景表達高度信心。

更多中時新聞網報導

傳統公有市場凋零 轉型路迢迢

2025台灣體壇10大新聞回顧》WB首辦世錦賽 黃筱雯3摘后冠

NFL》梅耶發威 愛國者中斷比爾霸業