「怪奇物語」最終季上線 Netflix一度當機1小時

（中央社紐約26日綜合外電報導）串流平台Netflix今晚服務中斷約1小時，導致美國地區用戶無法登入，這恰逢熱門影集「怪奇物語」（Stranger Things）第5季最終季上線。

路透社報導，根據斷線問題追蹤網站Downdetector，截至美東時間晚間8時45分，相關通報已減少到不到800則，低於當天稍早達到的高峰1萬4290則。

Netflix在回覆路透社的電子郵件中表示：「部分用戶在電視裝置上曾短暫遇到串流問題，但所有帳號的服務均在5分鐘內恢復。」

「怪奇物語」在Netflix最受歡迎英語影集排行榜中名列第3。備受期待的「怪奇物語」第5季原定於美國東部時間26日晚上8時上線。

Netflix過去也曾在重大活動期間面臨服務中斷，包括美國前重量級拳王泰森（Mike Tyson）對網紅拳擊手傑克．保羅（Jake Paul）的拳擊賽，以及真人實境節目「盲婚試愛」（Love is Blind）的直播。（編譯：陳昱婷）1141127