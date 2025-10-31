《怪奇物語》最終季正式預告釋出 所有人踏上最終冒險
倒數迎接最終章，今（31）日Netflix《怪奇物語》第5季也是系列最終季釋出正式預告。在正式預告當中，以邪惡的威可那登場說道：「終於，我們可以開始了。」在前一季的結尾，所有人進入一個悲傷的循環，思考著該如何打敗威可那。麥克（芬恩伍法德 飾）對所有的人說：「也許今晚就是我們的突破，我們找出威可那，徹底畫上句點。一起努力。」但伊萊雯（米莉芭比布朗 飾）深切地跟麥克說：「這不是你玩的那些戰役，結局不由你決定，這次不行。」每個角色都受盡了折磨，誓言要結束這一切。大家，準備一起踏上最終的冒險。不過，最讓人擔心的是，威可那發出了最後警告，騰空拉起威爾（諾亞許納普 飾）：「威爾，你要幫助我，最後一次」。
不僅如此最終季的演員、創作者與製作團隊一同揭開序幕，分享本季在開始時角色們的狀態與接下來的發展。飾演伊萊雯的米莉芭比布朗（Millie Bobby Brown）：「我們在這一季直搗核心，伊萊雯進入訓練模式，處於戰鬥狀態，這是我們第一次看到她在季初展現這種面貌。在心態方面，她一心只想保護朋友。朋友是她超越血緣的親人，所以她會竭盡所能保護他們，我們也將見證她如何做到。」
飾演達斯汀的蓋頓馬塔拉佐（Gaten Matarazzo）說，「我想每個人可能都在思考霍金斯現在是什麼狀況，小隊成員要顧好每一件事也越來越困難。我們每天都必須面對不斷冒出來的問題，試圖保護每個人安全，以及搞清楚威卡那的去向，還要消化上一季發生的事件和未能放下的情緒包袱。」
執行製作人與導演薛恩李維（Shawn Levy）表示，本季的動作場面進入另一個層次，視覺特效進階升級，「但我也必須欣慰地說，本劇依然固守原有的核心情感。即使世界不斷變化，故事線越趨宏大，但我們喜愛的角色群永遠是劇情緊扣的著力點，而這正是本劇的部分魅力所在。」
其他人也在看
李㼈愛子高帥模樣曝光！李奕龍進軍演藝圈「博心機」
視網膜再度領軍，在小公視《成仁高中偵探社》第2季化身偵探社「見學長」帶領14位高中生進行一場鬥智、鬥勇、鬥心機的推理生存戰，破解經典10案。本次參賽高中生包括以《聽海湧》奪下第60屆金鐘獎「迷你劇集／電視電影男配角獎」的朱宥丞、李㼈兒子李奕龍以及《原子少年2》冠軍隊 F.F.O 隊長胡勝銘等。中時新聞網 ・ 2 小時前
Lulu突喊「我懷孕了」 陳漢典加碼爆料明年2月：會看到孕婦上台
台灣戲劇大師李國修創作的經典喜劇《風屏劇團三部曲》首部曲《半里長城》笑噴版，今（30日）演出前夕舉行彩排記者會，藝術總監王月、導演許栢昂率郭子乾、樊光耀、Lulu黃路梓茵、陳漢典、郁方、杜詩梅等演員登場，也是陳漢典與Lulu結婚登記後首度露面，聊到新婚心情，陳漢典突自爆：「其實我是外貌協會，我就是貪圖她的美色。」鏡報 ・ 23 小時前
《人浮於愛》邵雨薇誘惑楊祐寧！馬路上「一發不可收拾」車震內幕曝光
邵雨薇在劇中飾演可以為愛不擇手段的周曉琪，看上飾演精神科醫師顧厚澤的楊祐寧，不顧對方有由簡嫚書飾演交往多年的女友范月姣，依舊對其施展出欲擒故縱的魅惑舉止，讓楊祐寧經不起誘惑終於出軌。兩人第一場激情戲相當大膽，選擇在無人的山區大馬路邊上演車震。導演徐輔軍坦...CTWANT ・ 1 天前
舒淇親自揭童年躲衣櫃陰影 邱澤演壞爸爸拜託觀眾「不要討厭我」
由影后舒淇首次自編自導的劇情長片《女孩》即將上映。電影上映前釋出幕後花絮〈女孩與男人篇〉，揭開了劇中幾場令人窒息的情感對峙背後，導演與演員們的真實心境與創作過程。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
女兒掛病號「驚爆懷孕」！女星崩潰哭曝：我不想這麼早當阿嬤
八點檔年度大戲《寶島西米樂 傳承》中，尹昭德與黃瑄飾演的「梅樹師」與「曉蘭」夫妻，因女兒「海珍」身體不適就醫，卻意外得知女兒已懷孕的消息。尹昭德下戲後回到休息室仍紅著眼眶，難掩激動的情緒：「原本以為只是身體不舒服，這樣就已經夠擔心了，結果居然是懷孕。到底要多悲慘他們才會甘願？對爸媽來說這是多麼殘忍又心痛的一件事。」三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
結婚才10天！ Lulu彩排脫口「我懷孕了」陳漢典樂翻：等很久了
Lulu黃路梓茵、陳漢典本月20日登記結婚，夫妻倆30日攜手出席李國修經典喜劇《風屏劇團三部曲》首部曲《半里長城》出席彩排記者會。Lulu現場還被拱練習說「我懷孕了」，陳漢典則甜蜜回覆「早就等很久了」，更脫口「明年二月可能有機會看到孕婦。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 21 小時前
禁忌君臣戀引爆期待！吳謹言《江山為聘》花絮曝光 陳哲遠「被刺眼神戲」封神
由吳謹言、陳哲遠主演的古裝大劇《江山為聘》近日公開首支花絮影片，立刻引起網友討論。花絮中，陳哲遠飾演的少年帝王遭刺，眼神凌厲、神情緊張的演技牽動人心，還未正式播出就已令大批網友直呼期待！姊妹淘 ・ 1 天前
（影）結婚才10天！Lulu突認「懷孕了」 陳漢典傻笑：等這天很久
由李國修創作的經典喜劇《風屏劇團三部曲》首部曲《半里長城笑噴版》，將於10月31日至11月2日在國家戲劇院登場。今（30）日舉行彩排記者會，由藝術總監王月、導演許栢昂率領郭子乾、樊光耀、Lulu黃路梓茵、陳漢典、郁方、杜詩梅等卡司亮相。焦點自然落在剛新婚10天的Lulu與陳漢典，兩人一合體就火花四射自由時報 ・ 22 小時前
薔薔加入《小姐不熙娣》主持 宣誓「努力跟Sandy當好姊妹」
《小姐不熙娣》宣布薔薔加入主持人行列，30日與Sandy吳姍儒、派翠克在錄影前舉辦記者會。薔薔過去就和2人合作過，因此有一定熟悉度，小S（徐熙娣）若屆時回歸，她也會退回來賓身分，笑說這樣又可以長時間出國遊玩、做YouTube頻道。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
【西洋情人節】盤點2025韓劇「20對」超狂CP組合：秋英宇&趙怡賢、金宣虎&高允貞、朴寶英&崔宇植、朴寶劍&金所泫...最想嗑哪對CP？
去年2024眾多韓劇CP組合，讓大家不斷敲碗成真，包括《淚之女王》金秀賢&金智媛、《背著善宰跑》邊佑錫&金惠奫、《媽媽朋友的兒子》丁海寅&庭沼珉、《現在撥打的電話》柳演錫&蔡秀彬等CP組合都戀愛感爆棚！隨著新的一年到來，一年一度的情人節登場，獻上「情人節特輯」，特搜今年必追韓劇吸睛CP組合，趕緊來看2025韓劇有哪些CP感爆棚組合可以開嗑呢？Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 9 個月前
劈腿電視台千金！集團小開「合作黑心廠商」又惹議 親姐背鍋被罵爆
劇集《舊金山美容院》持續在國際市場發光，繼連晨翔、章廣辰前往韓國宣傳，劇中針鋒相對的「鄧氏姊弟」楊銘威、楊晴，30日也代表出席東京國際電影節影視節目展（TIFFCOM）為《舊金山美容院》造勢。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
任時完愛上「偽男秘書」薛仁雅！《為什麼不知道是女人》浪漫設定神似《咖啡王子1號店》
有看過孔劉和尹恩惠演出的《咖啡王子1號店》的朋友，肯定無法忘懷當時的心動，如今終於又有「女扮男裝」的浪漫喜劇《為什麼不知道是女人》出現囉，當「男財閥」任時完愛上「男秘書」薛仁雅，已經可以提前想像，這部戲會多令人心臟撲通狂跳！Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 1 天前
世界大賽》前2戰美國收視衰退14％ 日本加拿大觀眾熱衷、三地平均收視寫2016年以後新高
多倫多藍鳥交手洛杉磯道奇的世界大賽，美國收視率相比去年雖然下滑，不過在加拿大與日本卻掀起空前熱潮。根緯來體育台 ・ 1 天前
《終極戰士：殺戮星球》艾兒芬妮仙氣亮相 曝聯動《異形》揭生化人情感之謎
科幻動作強檔《終極戰士：殺戮星球》（Predator Badlands）近日於倫敦舉辦盛大首映，女主角艾兒芬妮（Elle Fanning）回歸仙氣本色，與飾演外星掠奪者的迪米崔·柯洛艾馬泰米（Dimitrius Schuster-Koloamatangi）一同亮相，艾兒芬妮透露，《終極戰士：殺戮星球》在場景設定上將帶給系列粉絲全新驚喜。並透露電影將有部分與《異形》（Alien）的聯動，這將解釋她飾演的生化人為何仍能流露情感，讓觀眾產生共鳴。鏡報 ・ 8 小時前
李㼈兒子進軍演藝圈！ 首度公開亮相「神複製爸爸帥樣」
演員李㼈以戲劇《親戚不計較》廣受臺灣大眾熟知，近來他為了女兒李紫嫣主演的電影《突破：三千米的泳氣》，上遍各大單位宣傳。除了女兒亭亭玉立，李㼈兒子李奕龍同樣透過節目《成仁高中偵探社》，首度以個人身分出現在螢光幕前。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 15 分鐘前
狄志杰兒瘦小遭同學衝撞 想到校理論被老婆制止
導演葉天倫率領林思廷、狄志杰、李宗霖出席《看看你有多愛我》上檔記者會，戲裡林思廷遭校園霸凌，飾演媽媽的楊謹華衝到學校嗆聲，戲外狄志杰的雙胞胎兒子因為體型瘦削，數次遭同學刻意衝撞，甚至曾因此就醫照X光檢查，他說自己也很想到校理論，但被老婆顏嘉樂拉住，要她「冷靜一點」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
韓國國民女婿化身「能量棒」 和金世正交換靈魂
韓國國民女婿化身「能量棒」 和金世正交換靈魂EBC東森娛樂 ・ 22 小時前
羅浮宮搶案與《出神入化3》有關？ 傑西艾森柏格妙回：要讓大家重回戲院
魔術犯罪大片《出神入化》系列睽違近10年，終於推出續作《出神入化3》。這部新作集結原班人馬傑西艾森柏格、伍迪哈里遜、艾拉費雪、戴夫法蘭科四位元祖「四騎士」，並加入蘿莎蒙派克、摩根費里曼等超強卡司，讓粉絲期待值破表。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
李一桐妖虐戀掀追劇潮 成毅甘願為愛折壽10年救蜘蛛精
【緯來新聞網】由古裝男神成毅與人氣女星李一桐主演的古裝奇幻劇《天地劍心》開播即掀起熱潮，短短數小時便緯來新聞網 ・ 23 小時前
天海祐希女王氣場太強！前輩也喊害怕：早上先偷看她臉色
由天海祐希主演日劇《女王偵訊室2025》首集邀來實力派男星山本耕史飾演一位坐著輪椅、積極求表現的新聞主播，他現實中是女演員堀北真希的丈夫，一登場即掀起話題，甚至為掩蓋自身過失企圖讓妻子認罪，山本耕史幽默表示：「我為了來《女王偵訊室》報到，還特地晨起健身熱身，這部戲真的讓人全力以赴！」中時新聞網 ・ 20 小時前