《怪奇物語》最終季正式預告釋出 ，所有人踏上最終冒險。（Netflix提供）

倒數迎接最終章，今（31）日Netflix《怪奇物語》第5季也是系列最終季釋出正式預告。在正式預告當中，以邪惡的威可那登場說道：「終於，我們可以開始了。」在前一季的結尾，所有人進入一個悲傷的循環，思考著該如何打敗威可那。麥克（芬恩伍法德 飾）對所有的人說：「也許今晚就是我們的突破，我們找出威可那，徹底畫上句點。一起努力。」但伊萊雯（米莉芭比布朗 飾）深切地跟麥克說：「這不是你玩的那些戰役，結局不由你決定，這次不行。」每個角色都受盡了折磨，誓言要結束這一切。大家，準備一起踏上最終的冒險。不過，最讓人擔心的是，威可那發出了最後警告，騰空拉起威爾（諾亞許納普 飾）：「威爾，你要幫助我，最後一次」。

不僅如此最終季的演員、創作者與製作團隊一同揭開序幕，分享本季在開始時角色們的狀態與接下來的發展。飾演伊萊雯的米莉芭比布朗（Millie Bobby Brown）：「我們在這一季直搗核心，伊萊雯進入訓練模式，處於戰鬥狀態，這是我們第一次看到她在季初展現這種面貌。在心態方面，她一心只想保護朋友。朋友是她超越血緣的親人，所以她會竭盡所能保護他們，我們也將見證她如何做到。」

飾演達斯汀的蓋頓馬塔拉佐（Gaten Matarazzo）說，「我想每個人可能都在思考霍金斯現在是什麼狀況，小隊成員要顧好每一件事也越來越困難。我們每天都必須面對不斷冒出來的問題，試圖保護每個人安全，以及搞清楚威卡那的去向，還要消化上一季發生的事件和未能放下的情緒包袱。」

執行製作人與導演薛恩李維（Shawn Levy）表示，本季的動作場面進入另一個層次，視覺特效進階升級，「但我也必須欣慰地說，本劇依然固守原有的核心情感。即使世界不斷變化，故事線越趨宏大，但我們喜愛的角色群永遠是劇情緊扣的著力點，而這正是本劇的部分魅力所在。」

