《怪奇物語》最終季破紀錄！5天5960萬次觀看 成Netflix英文影集史上最強開局

Netflix 旗艦原創影集《怪奇物語》（Stranger Things）最終季的第 1 輯已於上月底強勢上線，正式拉開這部史詩系列終章的序幕。該最終季將分三波推出，目前第 1 輯已登場，接下來第 2 輯預計於12月25日釋出，最終大結局則將於12月31日上架。根據串流媒體巨頭 Netflix 官方與外國媒體公布的最新數據，第 1 輯在發布後的短短五天內，累計觀看次數達到 5,960 萬次，正式寫下 Netflix 英文影集史上最大的首播週紀錄，再次證明其作為平台旗艦 IP 的強大市場號召力。

首播週數據創平台新高里程碑

根據《Variety》及其他數據追蹤媒體的報導，《怪奇物語》第五季第 1 輯在發布後的前五天內，即創下了高達 5,960 萬次觀看的驚人紀錄。此數據是 Netflix 官方現行「觀看人次」（View Count）指標下，英文影集所達成的史上最高首播週成績。分析人士指出，若與第四季首播時約折合 2,200 萬次觀看的紀錄相比，第五季的首播觀眾數量在短時間內飆升了超過 171%，顯示出該系列粉絲在最終季的強烈期待。

然而，若以全球所有語種影集來計算，這項紀錄仍位居第三，僅次於韓國現象級劇集《魷魚遊戲》的第二季與第三季的開局表現。儘管如此，其驚人的全球表現，已穩固了其作為 Netflix 招牌的地位。

社群媒體熱度同步打破歷史紀錄

除了觀看數據的突破，《怪奇物語》最終季在社群媒體上的討論熱度也創下了歷史新高，成為衡量其影響力的另一個重要指標。在發布後的 48 小時內，「Stranger Things」、「Vecna」、「Upside Down」等關鍵字在全球 X（前 Twitter）、TikTok 和 Instagram 等主要社群平台上，登上趨勢榜首的次數，超越了該系列前四季的任何一個發布日。特別是對於主角群威爾拜爾斯和大反派威可那之間關係的深度解析，以及對「顛倒世界」起源和最終大結局的猜測，創造了難以計數的用戶生成內容（UGC），讓該劇持續保持著極高的媒體曝光度與討論熱度。

衍生系列佈局確立 IP 價值持續擴張

在第五季創下多項觀看紀錄的同時，Netflix 執行長 Ted Sarandos 也同步證實將推出多部衍生作品。這項決定被視為平台史上對單一原創劇集 IP 最快速、也最具有信心的長期投資決策。Sarandos 確認將推出一部新的動畫系列以及一部真人衍生影集，強調後者將會是「完全不同」的故事。分析師預期，第五季破紀錄的強勁表現，將直接推動 Netflix 在本季的訂閱用戶增長，並為未來的衍生影集打下堅實的觀眾基礎，確保《怪奇物語》這個總價值數十億美元的品牌能持續為公司帶來可觀的利潤。

