《怪奇物語》最終季釋出預告 所有人將一起踏上最終冒險

Netflix熱門影集《怪奇物語》（Stranger Things）來到最終季。（圖／Netflix）

Netflix熱門影集《怪奇物語》（Stranger Things）最終季——第5季今（31）日正式釋出官方預告，為劇迷們揭開這場史詩冒險的序幕。預告片一開場，邪惡的威可那（Vecna）便以令人不寒而慄的語氣宣告：「終於，我們可以開始了。」

延續前一季的悲劇性結尾，主角群們正陷入一場苦思該如何徹底擊敗威可那的循環。預告中，麥克（Finn Wolfhard 飾）堅定地對眾人說：「也許今晚就是我們的突破，我們找出威可那，徹底畫上句點。一起努力。」然而，身負重任的伊萊雯（Millie Bobby Brown 飾）卻嚴肅地回應麥克：「這不是你玩的那些戰役，結局不由你決定，這次不行。」這番對話暗示著最終戰役的艱鉅與失控。

每個角色都經歷了極大的折磨，但都誓言要為這一切畫上句點。然而，最終預告的結尾卻投下震撼彈，威可那騰空拉起威爾（Noah Schnapp 飾）並發出令人不安的警告：「威爾，你要幫助我，最後一次。」威爾是否將成為威可那的棋子，為最終戰役增添了最大的變數。

最終季的演員、創作者與製作團隊也一同揭開序幕，分享本季開場時角色們的狀態與後續的發展。飾演伊萊雯的米莉芭比布朗（Millie Bobby Brown）透露：「我們在這一季直搗核心，伊萊雯進入訓練模式，處於戰鬥狀態，這是我們第一次看到她在季初展現這種面貌。在心態方面，她一心只想保護朋友。朋友是她超越血緣的親人，所以她會竭盡所能保護他們，我們也將見證她如何做到。」顯示伊萊雯將以更為強大的姿態迎接挑戰。

飾演達斯汀的蓋頓馬塔拉佐（Gaten Matarazzo）則坦言達斯汀有點意志消沉，並指出：「我想每個人可能都在思考霍金斯現在是什麼狀況，小隊成員要顧好每一件事也越來越困難。我們每天都必須面對不斷冒出來的問題，試圖保護每個人安全。」而飾演路卡斯的迦勒麥羅林（Caleb McLaughlin）**也呼應這點，表示本季破天荒立刻切入正題，「我們仍然處在跟上季結尾時相同的存亡關頭。威卡那還沒被打敗，問題依舊存在。」他能感覺到路卡斯和其他人壓力沉重，只是盡力抱持希望。

對於威爾這個核心角色，飾演威爾的諾亞許納普（Noah Schnapp）表示：「威爾這季回到霍金斯。由於上一季他不在這裡，現在可以看到他回來所造成的影響。不同於前幾季，這季一開場就全速推進，非常刺激。」

