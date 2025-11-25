《怪奇物語》最終季開播倒數！顛倒世界入侵時尚圈：GETCHI、Gap、New Era三大聯名同步開搶

（圖／品牌提供）

Netflix熱門神作《怪奇物語STRANGER THINGS》最終季第1輯即將在 11 月 27 日震撼回歸，粉絲們已經在倒數狂敲碗！各大品牌更是紛紛祭出一波又一波超吸睛的聯名系列，從潮流服飾到配件小物，彷彿整個時尚圈都被Eleven的超能力牽動。準備好了嗎？一起來看看這次有哪些必收款式登場！

GETCHIX《怪奇物語 STRANGER THINGS 》台灣限定聯名系列

時尚選物品牌GETCHI 攜手 Netflix 熱門影集《怪奇物語 STRANGERTHINGS 》推出台灣限定聯名系列，以影集最終季為靈感，將顛倒世界的經典元素與時尚設計融合，為粉絲打造能夠日常著用的「怪奇風格」。本次聯名透過服飾、包款、配件等多樣單品，在現實世界體驗《怪奇物語》最終章的震撼魅力。

廣告 廣告

（圖／品牌提供）

GETCHI X STRANGER THINGS Demogorgon Flower魔神怪T恤、魔神 LOGO T恤（圖／品牌提供）

GETCHI X STRANGER THINGS Hawkins Tigers長袖大學T（圖／品牌提供）

GETCHI X STRANGER THINGS Rubber Chicken怪奇物語聯名抱枕、怪奇物語聯名系列鑰匙圈盲包-桌遊款（圖／品牌提供）

【華山快閃店活動資訊】

日期|2025/11/24–2026/1/4

時間|11:00–21:00

地點|華山 1914 文化創意產業園區「藝術西街」

Gap推出《怪奇物語StrangerThings》聯名系列

Gap推出與Netflix影集《怪奇物語》的全新聯名系列、11月27日正式販售。靈感源自《怪奇物語》第五季最終章，以「最後一次踏入顛倒世界」為主題，本次聯名系列囊括男裝、女裝與童裝，從丹寧外套、連帽上衣、印花上衣到配件一應俱全。

（圖／品牌提供）





設計靈感取自《怪奇物語》宇宙，將Gap經典單品融入影集代表性的紅黑配色、可雙面穿的設計呼應顛倒世界的多重視角，並以濃厚80年代復古風格點綴細節；女裝更以女主角「11 號」的經典形象搭配對比色滾邊，打造兼具復古與街頭的造型單品。

（圖／品牌提供）





童裝則以帶有漸層色調的黑色連帽上衣呈現主角群全員合照，配上「LIVE INHAWKINS」字樣，象徵粉絲與角色們共同迎接最終篇章。

（圖／品牌提供）

推薦單品：Gap怪奇物語聯名系列印花上衣、幼童拚色外套、連帽上衣、棒球帽（圖／品牌提供）





NewEra x《怪奇物語 Stranger Things》聯名系列

New Era攜手現象級影集《怪奇物語 Stranger Things》跨界合作「怪奇物語Stranger Things」聯名系列，以品牌經典帽款結合影集標誌性的美式復古與詭譎暗黑風格，打造令人沉浸的怪奇世界氣息，一戴上彷彿踏入顛倒世界。

（圖／品牌提供）





59FIFTY以具侵略性的觸手圖騰佔據整頂帽身，側邊刺繡則刺上第一季最經典的怪物—魔神 Demogorgon，帽簷內裡更隱藏最終魔王威可那Vecna的邪惡凝視，營造令人寒意襲上的詭譎氣場。

（圖／品牌提供）





9FORTY EF則回到影集的人物日常，以劇中主角們就讀的霍金斯高中校徽以及最冒險叛逆的課後社團地獄火俱樂部（The Hellfire Club）的標誌性圖騰作為靈感來源，結合街頭版型呈現冒險精神。

（圖／品牌提供）





本次同步推出的全新19TWENTY帽型，以五片式帽身結合 A-FRAME 設計，將復古質感與日常穿搭完美融合，用此帽型重現角色Dustin的紅藍卡車帽，以及遇見女友蘇西（Susie）的Camp Know Where電腦營經典帽款，毫無疑問是粉絲最值得收藏的亮點！

（圖／品牌提供）





原始連結

看更多 CTWANT 文章

普發萬元買起來！輕奢精品包推薦：LONGCHAMP、TB，MK小折包只要9千多就入手

温貞菱首次領跑、賽前飲食曝光超意外？輕盈不挨餓的跑者飲控菜單一次看

林依晨藍紫禮服化身超仙美人魚！金馬獎紅毯7美：楊千霈、蔡淑臻、方郁婷…桂綸鎂透膚禮服性感爆表